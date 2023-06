Trianonra emlékeztek az evangélikus templomban – képgalériával

A nemzeti összetartozás napján, vasárnap délután Trianon-megemlékezést tartottak az evangélikus templomban. Az áhítatot Stermeczki András evangélikus lelkész tartotta, a megemlékező beszédet Szmodics László mondta, majd koszorúkat helyezték el a templom kertjében található emlékhelynél.

Idén is lesz nemzetközi gasztroblues fesztivál Pakson

A 31. Nemzetközi Gastroblues Fesztivált június 26. és július 2. között rendezik meg Pakson. Az esemény kapcsán tartottak sajtótájékoztatót a paksi Gastroblues Klubban.

Mind a kétszáz asztal gazdára talált, ötezer ember grillezett együtt – képgalériákkal

Azt már egészen biztosan állíthatjuk, nem csillapodott az érdeklődés az ország legnagyobb grillpartija iránt.

Rácalmási vasúti gasztrokultúra, gulyással – képgalériával

Emlékezetes volt a rácalmási vasútállomáson, a Vasúttörténeti Emlékparkban a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület családi napja és annak keretében a diákok számára rendezett főzőverseny.

Három teltházzal búcsúzott a nyolcadikosoktól a Móricz iskola – képgalériával

Az év vége egyben az iskolai gálaműsorok időszaka is. Ebből a sorozatból is kiemelkedik a Móricz Zsigmond Általános Iskola gálaműsora, amelyre akkora az érdeklődés mindig, hogy rendszerint három egymást követő napon is előadják – rendszerint teltház előtt – a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza nagytermében.

Családi sportnap a Petőfiben – képgalériával

Családi sportnapra hívta a Petőfi iskola a diákokat és szüleiket csütörtökön délután.

Több mint százéves gyalázat

A trianoni békeszerződés egy nemzetgyilkos rendelkezés volt, amikor is Magyarországot a történelem során szinte páratlanul megcsonkították, területének több mint a kétharmadát, lakosságának pedig több mint felét akaratuk ellenére szláv és román uralom alá helyezték. 1910-ben még 20 886 487 fős Magyarország lakossága, a békeszerződét követően 7 615 117 főre esett vissza.

A pedagógusnap nem köthető fix dátumhoz

A pedagógusnap változó, egy mozgó ünnep, így nem köthető fix dátumhoz. Minden év júniusának első vasárnapján köszöntjük a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. Így a pedagógusnap az idén június 4-re esik. A pedagógusnapot egyébként Magyarországon 1952 óta ünnepeljük.