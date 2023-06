Maradhatnak a síremlék helyek a Duna-parton

Úgy gondoltuk, hogy a legutóbbi dunai áradás, amely elmosta a szalki-szigeti egykori kompkikötő közvetlen szomszédságában kialakított illegális síremlékeket, pontot tesz egy áldatlan állapot végére. Nem így történt.

Felhőtlen játékokat, meséket és álmokat őriznek már hetven éve – képgalériával

Ünnepelt a Csillagvirág tagóvoda közössége, ráadásul nem is akármilyen jubileumot: hetven évvel ezelőtt, 1953 augusztusában nyitotta meg kapuit az akkor még 4-es számú intézmény.

Újabb sikeres hetet zárt az önkéntes akció – galériákkal

Kutyás bemutatóval startolt el múlt héten a Jószolgálati Otthon Liget közi intézményének nagyszabású eseménye, az Önkéntesek nyara, a programsorozat legutóbbi eseményén pedig a kézműves ténykedésé volt a főszerep.

Kitárulkozás San Francisco és Brisbane között

Aki jegyet vált Jerry Mayer: Keresztül-kasul című romantikus vígjátékára, az együtt utazhat Janettel és Josh-sal a San Franciskó-i öböl térségi gyorsvasútjáratán a San Franciscó-i nemzetközi repülőtérről a Brisbane-i végállomásig. Egy óra húsz perc alatt a szemünk láttára dőlnek le két ismeretlen között a falak a New York Times szombati keresztrejtvény-mellékletének köszönhetően.

Az óceánok világnapja

1992 óta ünnepeljük június 8-án az óceánok világnapját. E nap célja, hogy felhívja a figyelmet a tengerek és óceánok fontosságára, az élőviláguk gazdagságára és sérülékenységére.

Versek és képek egy kötetben, ugyanazon szerzőtől – képgalériával

A közelmúltban jelent meg Feltóti Sándor verses- és képeskönyve Lakoma/A madár röpte címmel, amelyben kiadta legjobbnak ítélt verseit és ugyanebben a kötetben válogatott fotóit is. A kötet bemutatója június 9-én, pénteken 18 órakor lesz a Kortárs Művészeti Intézetben. Az alábbiakban a versbarátok körének vezetője, Kiss Kálmán ajánlja az olvasók figyelmébe a kiadványt. Szavai azért is hangsúlyosak, mert maga is költő, és a versek iránti elkötelezettsége igen szigorú kritikussá formálta.

Nemzetközi dobogó után az Eb vár Nyikos Veronikára

A napokban Bukarestben rendezték meg az U20-as Dumitru Pirvulescu és Vasile Iorga szabad- és kötöttfogású, valamint női nemzetközi birkózóversenyt.

Kovács-Seres ott lesz a junior Eb-n, és tartalék a felnőtt vb-n

A DKSE ifjúsági világbajnok úszója tartalékként utazhat a Japánban rendezett felnőtt világbajnokságra a nyíltvízi csapattal, és bekerült a junior Eb-n szereplő válogatottba a szerdai kerethirdetés alapján.

A Parno Graszt zenekar érkezik Kisapostagra

A kisapostagiak jó ízléséről és igényességéről árulkodik a falunapi plakát. Jelen írásunkban kicsit kibontjuk a program részleteit.