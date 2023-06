A hazai görögdinnye-főszezonra még várni kell, az irányadó kilónkénti ár jelenleg 450-490 forint között mozog. A már magyarként címkézett sárga- és cukordinnye kilóját 780-900 forint között kínálják, és megjelent a standokon az ananászdinnye is (490). A barackok esetében egyre szélesebb a kínálat. A sárgabarackért 1100-1350, az őszibarackért 1100-1250 forintot kérnek kilónként az árusok. Az elmúlt héthez képest nem kúszott lejjebb a meggy és a cseresznye ára. Bár nagy a szórás, mindkét gyümölcs esetében 1500 és 2500 forint között válogathat a vásárló. Borsos árat kell fizetni a zsenge zöldbabért (1500-1850 Ft/kg) és a zöldborsóért is (990-1300 Ft/kg). Megjelent a már hazai termelőktől származó friss padlizsán, kilóját 850 forintért kínálták pénteken, amíg a spanyol importból származónak kilójáért 1000 forintot kérnek. Hétről hétre olcsóbb lesz – bizakodjunk – összeütni egy könnyed lecsót. Az ízes paradicsom kilóját már 590 forinttól kosarunkba tehetjük, és a lecsónak szánt paprikát is 600 és 800 forint között szerezhetjük be.

Fotó: Laczkó Izabella

A különlegesebb paradicsomfajtáért azért többet kell leszurkolnunk, az egyre többek által keresett savmentes kilójáért például 1200-1600 forintot kell kiadni. Elvétve akad még palánta is a standokon. Az időhátrányban került, lusta kertészek még pótolhatják elmaradásaikat. Paprika- és paradicsompalántát 200 és 350 forint között, ám például patisszon-, uborka- és dinnyepalánta darabjáért 400 forintot kérnek. Piaci mustránkról hazaindulva vetettünk néhány pillantást a füstölt áruk „utcájára” is – a kolbászok, szalámik kilója átlagosan 3800 és 4500 forint között érhető el. Aki a hétvégi menübe halétellel készülne, annak az alábbi árakkal érdemes számolnia: amúr szelet 2250, tisztított kárász 1990, pontyszelet 3990 forint/kg.