Trianon

1920. június 4-én 16.32 perckor írták alá a trianoni békeszerződést, amiatt a történelmi Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Ennek felidézésére tartanak megemlékezést június 4-én 15 óra 45 perckor az evangélikus templom kertjében álló emlékműnél, ahol Stermeczki András lelkész áhítatot tart. A megemlékező beszédet Szmodics László mondja majd, és műsort ad Csarnai Bálint. Zárásként megkoszorúzzák a Trianion emlékművet.

Intercisa Múzeum

A Magyar Régész Szövetség ebben az esztendőben is meghirdette a régészet napját. Természetesen az Intercisa Múzeum ezúttal is csatlakozott az országos kezdeményezéshez. Pénteken délután támadnak a bronzkori helyszínelők.

A szövetség elnöksége az „Istenek, ideák, hősök” tematikát választotta a programsorozat központi témájának. Ennek megfelelően állították össze az Intercisa Múzeumban a pénteken 16 és 20 óra között zajló izgalmas programokat. A kínálatban lesz játékos kincskeresés gyerekeknek, állatok régen és most – állatcsont felismerése, letapogató, kakukktojás-kereső és kézműves foglalkozás is megtalálható, de lesz ismerkedés az emberi csontvázzal is. Este fél héttől pedig dr. Keszi Tamás: Bronzkori helyszínelők – a darabolós gyilkos nyomában című előadását hallgathatják meg a II. emeleti előadóteremben a régészet nap résztvevői. A pénteki programok díjmentesen látogathatók.

Minden hónap első vasárnapján az Intercisa Múzeum nyitott napot szervez, így június 4-én, vasárnap 14–18 óra között nyitva tart. A múzeum kiállításai ekkor ingyenesen látogathatók. A megtekinthető kiállítások a következők: Üdvözlettel Dunapenteléről – Az egykori mezőváros képes levelezőlapokon című időszaki kiállítás; Látványtár; Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig; Fejezetek a 175 éves Magyar Honvédség történetéből – Magyar katonák a nemzetközi békefenntartásban és a NATO-tagságunk című időszaki kiállítás.

Mikro fesztivál

Immár második alkalommal rendezi meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza a Mikro fesztivált, június 4. és 11. között. Nyolc napon át 14 előadást láthat a közönség. A nyitó esemény június 4-én 17 órakor Trokán Nóra Mielőtt című fotókiállítása lesz a Bartók aulájában, majd aznap este hétkor Gogol: Egy őrült naplója című darabjának egyszemélyes előadását láthatja a publikum Keresztes Tamás előadásában, Bodó Viktor rendezésében.