– Négy éve, az Abu Dhabiban rendezett játékok előtt már volt részem hasonló élményben, és most is felemelő és megtisztelő volt, hogy Novák Katalin köztársasági elnök fogadta a Berlinbe utazó csapatot. A tornászaink és a „Mozdulj Diák” DSE két kiváló versenyzője Mente Teréz és Gulyás Noémi számára is nagyon inspiráló volt, hogy Berki Krisztián olimpia bajnok tornásszal, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség nagykövetével mondhatták el az eskü szövegét. Bátorítást, megerősítést jelentett, hogy a magyar sport számos kiemelkedő személyiségével is találkozhattunk a Sándor-palotában. A fogadás után közösen megnéztük A nemzet aranyai című filmet, majd a vetítést követően az alkotókkal és olimpiai bajnok vízilabdázókkal is beszélgethettünk. Ezen élményekkel feltöltekezve a következő napokban is folytatjuk a felkészülést. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a DKSE torna-szakosztályának, amely szombatonként edzéslehetőséget biztosított számunkra a dunaújvárosi tornacsarnokban. Az előttünk álló napokban szeretnénk még kijavítani az apróbb hibákat, és tökéletesíteni a formánkat. A tervek szerint június 12-én indulunk útnak a német fővárosba, és június 27-én érkezünk majd a haza játékok után.

Az MTI beszámolója szerint köszöntő beszédében Novák Katalin elmondta: ünnepelni gyűltek össze, hiszen a csapat tagjai esküt tesznek, azt vállalva, hogy becsületesen, töretlen akarattal, a legjobb tudásuk szerint készülnek a speciális olimpiára. Azt is ígérik, hogy a szívüket a hazájuk iránti tisztelet, szeretet hatja át a versenyen, valamint arra is esküt tesznek, hogy a fair play szellemében versenyeznek majd – fűzte hozzá. „Önök példaképpé válnak számunkra... Tanulhatunk önöktől tiszteletet, alázatot, becsületet, kitartást és versenyszellemet, és azt is, hogyan kell küzdeni” – szólt a csapat tagjaihoz a köztársasági elnök. Novák Katalin köszönetet mondott a sportolókat támogató szülőknek, a felkészülést segítő edzőknek, vállalkozásoknak és cégeknek, valamint a sportszervezőknek.

Varga Máté úszó, Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, az MSOSZ nagykövete és Lipták Viktória cselgáncsozó a csapat eskütételén

Forrás: Kékesi Donát

Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elnöke elmondta, hogy júniusban 76 magyar versenyzőjük 15 sportágban méreti meg magát. A speciális olimpiára csaknem 200 országból mintegy hétezer versenyző érkezik – tette hozzá. Lengyel Lajos kiemelte, Novák Katalin az első köztársasági elnök, aki elkíséri őket a versenyre, és június 17-én a csapat élén vonul majd a stadionban. A szövetség elnöke emellett megköszönte, hogy a köztársasági elnök vállalta a fogyatékossággal élők, a szegények, az elesettek támogatását. Lengyel Lajos arról is szólt, hogy a berlini magyar nagykövetségen fotókiállítás lesz, amely a speciális olimpia több mint 30 évét mutatja be. A mintegy 110 fős delegáció tagjai között a sportolók, edzők és sportvezetők mellett a hazai sportélet kiemelkedő szereplői is jelen voltak. Az ünnepségen részt vett Berki Krisztián, Lipták Viktória, Varga Máté és Gyurta Dániel, továbbá Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, és Fürjes Balázs, a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság szervezését és lebonyolítását irányító testület társelnöke is.