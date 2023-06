A Duna New Szabi 3 pénteken délután kezdődött. A vállalkozó kedvű sofőrök számos technikai, ügyességi bemutatón tesztelhették tudásukat, és bizonyíthatták, valóban uralják járműveiket. A fizikailag jó erőben lévőknek alkatrészt-hajító vetélkedőt szerveztek. A márkafüggetlen találkozón – jellegéből adódóan – sokszínű volt a mezőny. A régebbi, ikonikus autók mellett a jelen kedvencei is felvonultak. A négykerekűek szépségver­senyét pedig szakavatott zsűri szemlézte – számos típusban és kategóriában. Az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt. Előkerültek a bográcsok is, sokan privát grillpartival színesítették a találkát. Szombaton este DJ Adam Gain adagolta az ütemeket hajnalig. Vasárnap pedig a pörgős hétvégét pihenhették ki az autósok.