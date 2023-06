Fotó: Török Tímea

Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel az adonyiak katolikus templomát 300 évvel ezelőtt. A neves évforduló alkalmából az adonyi ünneplő közösség nagyszabású programsorozattal készült.

Június 10-én 16 órakor a Bálint Ágnes Művelődési Ház Lívia termében 300 év emlékei- értékei címmel egyháztörténeti kiállítás nyílt, amelyhez kapcsolódóan több előadást is tartottak. A templom is több koncertnek adott a jubileum alkalmából otthont, amelyeken fellépett Navratil Andrea és Mali Katalin, az Adonyi Gyöngyvirág Kórus és a Szirontai Harangegyüttes is.

Július 1-én, szombaton 11 órától püspöki szentmise lesz. Majd július 2-án 9 órától Sarlós Boldogasszony ünnepet tartanak és agapét, 15 órától a közművelődési intézményben a templom 300 éves évfordulójára készült film- és könyvbemutatót tartanak.