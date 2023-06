Sokan keresik az újkrumplit is, régi „öreg” burgonya gyakorlatilag eltűnt, az árak itt is szelídültek az utóbbi hetekhez képest, az átlagár 550-700 forint körül járnak. Friss fokhagyma is bőven van a standokon, érdemes e szezonális vitaminbombával feldobni a hétvégi menüt – akár salátaként is. A zsenge fejeskáposzta a hiperek mellett elárasztotta a piacot is, kilóját 350 forinttól kínálják – köretnek, salátának, egytálételnek is kiváló, és a jelenlegi élelmiszerárakat tekintve ebből olcsó és minőségi menüt tehetünk a családi asztalra. Aki esetleg még pótolná a tavaszi virágosítást, annak is érdemes beilleszteni a naptárba egy piaci böngészést. Kis befektetéssel begóniával, muskátlival és kannavirággal is díszítheti a kertet, erkélyt, balkont. A csípős-erős ízvilág kedvelőinek jeleznénk, a helyi piac is követi a trendeket, még kaphatók habanero, jalapeno, etna és madárszemchili palánták is.