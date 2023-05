A községben lakók legnagyobb megelégedésére ismét üzemel a felújított perkátai főzőkonyha, amelyet az önkormányzat üzemeltet. A felújítási munkálatok még februárban kezdődtek el és közel másfél hónapig tartottak - mondta Oláh István polgármester, hozzátéve:

- A szakemberek tisztasági festést végeztek el a helyiségekben, valamint a villamoshálózat teljes körű felújítását is elvégezték. A konyhai berendezések is megújultak, illetve új eszközöket is vásárolt az önkormányzat. Valamint beszereztünk egy közétkeztetést segítő számítógépes programot is, amely könnyen kezelhető, felhasználóbarát, sőt még receptúrákat is tartalmaz – folytatta Oláh István a beszámolót.

Oláh István

A főzőkonyha nemcsak a perkátai általános iskola tanulóinak és az óvodásoknak biztosít ételt, hanem összesen hatvanhét helyi szociálisan rászorulónak is kiszállít ebédet. Továbbá kedvezményes ebédet nyújt a helyi intézmények dolgozóinak is, illetve van lehetőség vendég étkeztetésre is.

Az óvodás, illetve általános iskolás gyermekeknek van lehetőségük tízórai, ebéd és uzsonna igénylésére is. De természetesen módjukban áll csak ebédre befizetni, ami egy levest és egy főételt tartalmaz, és desszertnek gyümölcs vagy péksütemény jár hozzá.

A vendég étkezésnél heti, valamint havi ebéd menü rendelése lehetséges, amelyet telefonon, illetve személyesen lehet leadni a főzőkonyha dolgozóinál. Az étlapot előre két hétre teszik közzé, a minél gördülékenyebb rendelés érdekében.

Oláh István elmondta, hogy jelenleg hét dolgozója van a konyhának. Ketten vannak az óvoda tálalókonyháján, négyen a főzőkonyhán az élelmezésvezetővel együtt, valamint egy dolgozó kiszállítja a szociálisan rászorulóknak az ebédet, illetve az intézmények között végzi az ételek szállítását.

A jövőbeni tervekről kérdeztem Oláh István polgármestert, aki elmondta, hogy a vendég étkeztetést szeretnék kibővíteni, mert jó volna, ha legalább kettő menü közül lehetne választani. Eszközbeszerzést is terveznek például a mai kor elvárásainak megfelelő modern, energiatakarékos sütőt szeretnének vásárolni a konyhára. Ami pedig talán a legfontosabb: egy korszerű, üzembiztos, kevés kilométert futott kiszállító autó beszerzése is a tervek között szerepel.