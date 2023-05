Vecsei Pál

Vecsei Pál a rendező Dunaföldvári Burgundia pincesor egyesület elnöke ezt mondta el nekünk a rendezvény kapcsán. – Alapvetően igen és én egy feltörekvő régiónak gondolom a miénket. A helyi és a környékbeli borversenyeken rendre jól szerepelnek a boraink és dicsérnek bennünket. Ez is segítette Kiss Lajos Csaba barátunkat abban, hogy megtervezze ezt a mint kiderült, remek eseményt. Bennünket is meglepett a telt ház, mert eleinte még izgultunk az érdeklődők létszáma miatt, és azon, hogy eltudjuk-e adni a jegyeket. Aztán a kezdés előtt két hónappal azt kellett mondanunk, hogy sajnos már telt ház van! Később Vajai Istvánnal még egyszer alaposan fölmértük a helyzetet és alapos tervezéssel újabb harminc-negyven embernek találtunk helyet. Nagyon örülünk, hogy ekkora volt az érdeklődés a program iránt. Ismét összhangban voltak a földvári borosok és ez ismét ékes bizonyítéka annak, hogy összefogással, egymás támogatásával szép eredményeket érhetünk el. Még úgy is, hogy nekünk olyan sajátos helyzetünk van, hogy három területre koncentrálódnak a borosok és ezért több egyesület jött létre.

Lángos a sláger

Hány pince nyitotta ki a kapuit – tettük fel a kérdést. – Az alapkoncepció az volt, hogy a Burgundián tartjuk ezt az egész rendezvényt. Utána jöttek az ötletek, hogy mi lenne, ha másokat is bevonnánk? Mivel egy jó séta távolságban van tőlünk a Mély út, az Öreghegy és a Rókus domb, így aztán kapcsolatba léptünk a Szent Rókus Borlovagrenddel és az Öreghegyi Pincék Egyesülettel, akik azonnal mellénk álltak és támogatták az ötletünket. Náluk hat pincébe: a Sőrű Borházba, a Borlovagokhoz, a Jankó, a Bircsár, a Gallai és a Kövesdi pincébe várták a bortúrázókat. Nálunk pedig a Nagy, a Kiss és a Vecsei pince nyitotta ki az ajtaját és szponzorálta a Fröccsteraszt. Ezek mellett a Sárga-Pincésgödör Egyesületbeli barátainktól is remek borokat kaptunk a vendégeink kínálásához. Ott fönt a soron még a Bence Ferenc a Sződi Imre bácsi és a Szigeti Gyuszi bácsi is kinyitotta a pincéjét. Az utóbbi éppen erre az alkalomra fejezte be a felújítási munkáit – mondta Vecsei Pál, majd hozzátette: – A megnyitó előtt megkapták a karszalagjukat, a nyakba akasztható pohártartót, illetve a Borjegyüket, amivel az akkreditál nyolc pincében kóstolhattak kétszer egy deci bort, izgalmas borkorcsolyákat, a borlovagoknál pedig a frissen készült lángost. Nálunk pedig Nagy Gábor és Vagyon Miklós egy remek babgulyással, várta a vendégeket, A Pék Pont pogácsával, Tóth Györgyné Kuti Mariska pedig paprikás kalácsával járult hozzá a finom vacsorához. Dávid István Kele csárda és az Aranyfácán színeiben pedig eszközökkel támogatott bennünket.

KisBikás Akusztik

A Burgundiában igazi fesztivál hangulatot élvezhettek a résztvevők – állapítottuk meg. – Kiváló volt az ellátás és KisBikás Akusztik, majd az Időutazó Rock Band remek koncertjeit halhattuk. Tánccal mulatással telt az időnk hajnalig. Ebben az azóta eltelt néhány napban annyi elismerést és dicséretet hallottunk, hogy azt gondolom, jövőre újra megrendezzük ezt az eseményt – kaptuk a megerősítést.

Sűrű János (balról), Czintula Mihály és Róbert

Róbert és Mihály jóvoltából náluk is hibátlan jókedvben, kellemes vendéglátással telt az idő. A nagypapa kalapja most is az ajtófélfán lógott, jelezve, hogy lélekben ő is a vigadozókkal tart. – Mi hivatalosan nem vagyunk bent ebben a rendezvényben, de látva ezt a sokaságot, mi is kinyitottunk és szívesen látjuk a borkedvelőket. Mi egy régi boros család vagyunk, a nagyapánk, aki szintén Mihály volt, okleveles szőlész-borászként is emlékezhetünk rá. Az emlékét máig is büszkén őrizzük. Korábban együtt muzsikáltunk a zseniális gitárossal, a Szigeti Sanyival. Korábban az édesapánk végezte azt itteni sok munkát, most már átvettük tőle a stafétát és örömmel folytatjuk a hagyományainkat. Bevállaljuk és büszkék vagyunk rá, hogy hagyományos, nagyon finom, földvári otelló borokat, de sillert és rozét is készítünk. Elmondhatjuk, hogy a mi borunk a saját szőlőnkből készült.

Kiss Lajos Csaba

A borokat az idősebb Bekker József kínálta a pincemúzeumban, plusz a tárlatvezetést is magára vállalta. És egy elképesztő étellel várta a barátait. – Sok látogatóm volt ma is. Mivel az enyém ebben a sorban az alsó pince, most bezárok és fölmegyek a többiek után. Tudod mit főztem? Bikaboka pörköltet! Ez annyira komoly, amennyire ízletes. A bika lábat olyan három centis szeletekre vágjuk, vagy fűrészeljük a csonttal együtt. Ebből az ismert módon kell elkészíteni a pörköltet. Persze füstölt húsokkal jól följavítva. Három órás főzés után belerakunk egy kg kockára darabolt pörköltnek való sertéshúst, és még egy órányit együtt főzzük őket. Nem fogsz benne csalódni, mindenki megemlegeti. Az olyan lesz, hogy a szaftja villával ehető! A körettel nem esünk túlzásba, de savanyú uborkát és finom, friss kenyeret kínálunk hozzá. Nem csak a bortúrákon, hanem mindig, finom borokkal, vörössel, vagy rozéval koccintunk egy ilyen vacsora közben.