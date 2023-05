Fantasztikus hazai sikerrel zárult a Fejér Vármegyei Kupa 6. fordulója, a Baracs az egy osztállyal feljebb játszó Ikarus-Maroshegy csapatát búcsúztatta a kupaszerepléstől. A győzelemmel a Baracs május 17-én, szerdán a székesfehérvári MOL Aréna Sóstó stadionban a szintén első osztályú Lajoskomárom ellen játszhat döntőt.

A szerdai napokat valószínűleg aranyozott betűkkel írják ezután a baracsi naptárban, mert hogy a felnőtt focicsapatnak hétközben megy a legjobban. Az 5. fordulóban a szintén első osztályú és listavezető Gárdony-Agárdi Gyógyfürdőt verték egy góllal. Az Ikarusnak pedig kettőt lőttek.

Baracs – Ikarus-Maroshegy 2-1 (1-0)

Baracs: Tóth N. – Hepp, Prókai (Áldott 60.), Szurma, Balogh D. (Mészáros 60.), Takács T., Badi, Rózsahegyi, Kiss N., Palkó, Huber. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.

Ikarus-Maroshegy: Matócza - Békefi, Kecskés, Horváth Zs., Horváth L. (Menyhárt 70.), Szontagh, Drexler (Falusy 32.), Gimes (Varga 61.), Kókány, Farkas D., Kövesdi. Vezetőedző: Szarka Martin.

A baracsi Huber Balázs (s) gólja megalapozta a döntőbe jutást

Fotó: Horváth László

A 11. percben Takács villant a jobb oldalon és több csel után, megforgatva a vendég védelmet középre adott, ahol Huber pöckölte be a labdát az ötösön belülről a hálóba. A gól utáni kezdőrúgást hamar levitte a Maroshegy a baracsi tizenhatosig, de az akció kapufával végződött. Nagyon igyekeztek a vendégek, a Baracs azonban okos és összetett koncentrációval, no meg nem kis szerencsével is, sikeresen hárította a támadásokat, közben azért veszélyes kontrákat is kialakítottak. A szünetet követően szinte csak a hazai térfélen folyt a küzdelem, annyira támadott a Maroshegy. Hiába rohamoztak gőzerővel, a Baracs rendre blokkolta az akciókat. Sőt, még a szerencse is a hazai csapat mellé társult, annyi ziccer ment a kapu mellé, vagy maradt ki a vizitálók részéről. Az 58. percben felcsillant egy halvány remény a maroshegyieknél, a hazai tizenhatos sarkáról elvégzett szabadrúgással Horváth kiegyenlítette a mérkőzést. A 69. percben egy baracsi kontránál az előre törő Hubert rántotta el a tizenhatoson belül Matócza kapus, és Szűcs játékvezető azonnal a büntető pontra mutatott. Kiss nem hibázott, és ezzel gyakorlatilag meg is nyerte a vendéglátóknak a mérkőzést.. A játékidő végéig a Maroshegy mindent megtett az egyenlítés érdekében, de Baracs oroszlánként küzdött, hogy az előnyt meg tudja tartani, végül joggal ünnepelhette az újabb óriási bravúrt és a kupadöntőbe jutást.

Körmendi Zsolt baracsi edző így értékelt: – Nem játszottunk jól. Túl sok lehetőséget adtunk ellenfelünknek, ami majdnem megbosszulta magát. Szerencsénkre mindig volt egy önfeláldozó blokkolás, egy test, egy láb a labda útjában. Csapatként küzdöttünk és meg is lett az eredménye. Nagyon büszke vagyok a srácokra! Merj álmodni, mert néha az álmok valóra válnak! Irány a MOL Aréna!

Beloiannisz – Sárbogárd 0-6 (0-5)

Beloiannisz: Jurák – Vizi (Kiss Cs.), Baka, László B. (Egervári), Balogh Z., Nebucz (Hosszú), Molnár D. (Tóth G.), Rizojanisz, Schnierer, László Zs., Schrick B. (Balla P.).

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Fodor M., Gráczer G. (Huszár), Horváth A. (Glócz Z.), Mayer, Szalai Á. (Kisari), Tóth P. (Glócz H.), Farkas G., Bencze (Deák), Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László.