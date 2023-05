– Az Almasi Music egy hagyományos zenekar a névadó, azaz szerény személyem vezérletével. Döntően saját szerzeményekkel készülünk, de két feldolgozás is bekerült a repertoárba. Az egyik, egy mind a mai napig nagyon aktuális, ötven éve született Marvin Gray-szám, a címe: Inner city blues. Ebből egy szerintem igen nívósra sikeredett – a zenekar életének legelső koncertjén (az első Sugárúti fesztiválon) rögzített hang és videó alapján – videoklip is készült, amit a zenekar Youtube csatornáján (Almasi Music Official) lehet megtekinteni. Összegezve, a koncerten egy Pantera-dal – vendégeinkkel – és a már említett Marvin Gray-szám kivételével csak saját, vagy a vendégek egy-egy alkotása hallható majd, bár ezek is össze lettek „almákolva”. A cél egy kicsit ráerősíteni arra, hogy egy város identitása csak a kultúrán keresztül értelmezhető és identifikálható. Meggyőződésem, hogy sajnálatos módon a város lakóinak fogalmuk sincs, hogy milyen minőségű és tehetségű alkotók élnek közöttük. Ez a koncert ezen is változtatni akar. A zenekart felekezet, nem, pártállás, kor és faji hovatartozástól függetlenül jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki a telefonnyomogatás bűnös élvezetén túl, képes még jelen lenni, és elmerülni a zene csodálatos mélységeiben és magaslataiban.

Almási Music a tavalyi Sugárúti Fesztiválon Fotó: LI

– Mi alapján állt össze meghívott sztárparádé (KriszTeam, Quimby, Stereomilk, Neck Sprain, Warchief, Pop Mockup, Frenk, Dalai Dávid, Lolly Pop, BB Trió, Kelemen Angelika Jazz Quartet, Free, The Blue Elves)? Egy koncepció alapján válogattak vagy bejelentkeztek a régi zenészcimborák?

– Nem csak lokális szinten kiemelkedő és jegyzett, hanem országosan topkategóriás minden vendégünk. Senki sem jelentkezett, az áldozatokat magam választottam ki, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy mindenki azonnal igent mondott.

– Kvadrofon hangzást ígér az Almasi Music, mitől speciális ez egy élő, belvárosi koncert esetében?

– Ez valójában álkvadrofon. Önmagában a kvadrofon hangzásnak zenei értelemben nincs kézzelfogható haszna, egy 500 négyzetméteres területen, kb. 10-15 négyzetmétert lehetne úgy behangosítani, hogy az ott tartózkodó embereknek valóban élményt nyújtson. De! Ezen csavarva egyet, sikerült kitalálni egy olyan hangzásképletet, ahol a hallgató, gyakorlatilag bárhova állhat ezen 500 négyzetméteres területen belül, mindenhol kiemelkedően jó minőségben, a zene által gyakorlatilag körbe ölelve, merülhet el az Almasi Music bugyraiban. Tehát a cél az volt, hogy a hallgatóságot érzékszervi szinten is teljesen bevonjuk, gyakorlatilag úgy hallhatja a zenét (koncertet), ahogy azt még sosem. Bárhol is áll, a zene körbe fogja ölelni, végig megtartva a 2.1-es hangzásképletet.