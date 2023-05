Rácalmás város önkormányzata a helyi közművelődési szakemberek szervezésében gyereknapi rendezvényt tart május 21-én délután a Jankovich-kúriában, ahova várják a helyi családokat.

A színpadi programok során több rácalmási gyerekcsoportnak is tapsolhatnak majd az érdeklődők. 15 óra 30 perctől Játékos tudomány címmel fizika-show fogadja a rendezvényre érkezőket. Majd 16 óra 30 perctől a Rácalmási Gyermek Színjátszó Kör műsora következik. A színészpalántákat a helyi Cimbora Klub műsora követi 17 órától, a cimborák után a Rácalmási Jazzbalett Klub táncosai lépnek színpadra 17 óra 30 perctől.

Végül 19 órától érkezik a színpadra gyermekműsorával a Csillag születik első évadának döntőse, Kovácsovics Fruzsina.

A színpadi programon túl is nagyszerű élményeket szerezhetnek a gyereknapra érkező városlakók. 15 órától Pásztorhy Panka látogat a gyerekekhez. A legnépszerűbb magyar gyerekkönyv-illusztrátor, aki íróként is alkot, mesével, vetítéssel és közös alkotásra várja a lurkókat 18 óráig. Lesz ismét tudományos, interaktív kiállítás, ennek során a furfangos csudavilágról játékos formában gyűjthetnek tapasztalatot a vállalkozó kedvűek. Jelen lesz a Rácalmási Társasjáték Klub, ezerféle játékukkal csábítják majd az érdeklődőket. Természetesen idén is biztosítanak lehetőséget a szervezők a pónin való lovaglásra, lesz elmaradhatatlan légvár és bohóc, aki lufit hajtogat.

