Azt szeretnék kérni a döntéshozóktól, tegyék lehetővé, hogy a 2023/2024-es tanévben első osztályos tanulmányaikat kezdő kulcsi gyerekek ne egy nagy létszámú, hanem két külön osztályban tudjanak tanulni. A támogató szülők aláírásaikkal is hitelesíteni fogják a levelet, amelyet dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőnek, Jobb Gyula polgármesternek, Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna tankerületi igazgatónak és Schinogl Ferenc iskolaigazgatónak is el fognak jutatni.

„Tisztelt döntéshozók!

Tisztelt dr. Mészáros Lajos, Jobb Gyula, Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna és Schinogl Ferenc!

A kulcsi Fekete István Általános Iskola leendő elsős kisdiákjainak szülői közössége nevében, egy, a gyermekeink jövőjét nagyban meghatározó kéréssel fordulunk önökhöz.

Információink szerint eddig harminckét gyermeket írattak be az iskola első osztályába. Tudomásunk szerint a köznevelési törvény tartalmazza az osztály- és csoportlétszámra vonatkozó rendelkezéseket. E szerint az általános iskola elsőtől negyedik évfolyamáig a maximális osztálylétszám 27 fő, ami a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető. Mivel ez – ha pontosak az információink – a 32 fő a helyi iskola esetében éppen a határérték jelenleg. Viszont a szakmai ajánlások, gyermekpszichológiai vélemények szerint az ideális osztálylétszám általános iskolában nagyjából 16-20 fő. Ezt a kulcsi iskola – ha csak egy elsős osztályt indítanak – jócskán meghaladja. Rendkívül fontos a szakértők szerint, hogy alsó tagozatban minden gyerekre jusson egyéni figyelem, hogy figyelembe vegyék a gyerekek személyes jellemzőit, eltérő fejlődési ritmusát, hogy a tanító néni személyes kapcsolatot alakítson ki minden gyerekkel. A témával foglalkozó fórumok és szülői közösségünk véleménye szerint is egy harmincfős osztálylétszám mellett még a legjobb szándékú, leginnovatívabb pedagógus is rövid távon kimerül, lehetetlen ennyi gyerekre minőségi figyelmet fordítani, ráadásul nagyon sok gyereket is rettentően leterhel a folyamatos nyüzsgés, zsibongás, a „tömeg”.

Azt reméljük, hogy a konténeriskolával és a megújult épületekkel talán hely is lenne az intézményben a két osztálynak. Ezért azt szeretnénk kérni, hogy tegyék lehetővé, hogy a 2023/2024-es tanévben első osztályos tanulmányaikat kezdő kulcsi gyerekek ne ilyen nagy létszámmal, hanem két külön osztályban tudjanak tanulni.

Szeretett településünk lakossága a híradások szerint az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett. Azt is olvastuk többször, hogy a nyári időszakban általában minden évben történik további jelentkezés, beiratkozás az általános iskolába. Mivel Kulcson szinte nincs is olyan utca, ahol ne folyna építkezés,

és tudvalévő, hogy nyáron az építőipari tevékenységek gyorsabban haladnak, így majdnem biztos, hogy idén is lesznek újabb beiratkozó kisdiákok, várhatóan az első osztályba is. Mi arra számítunk, hogy a milliárdos kormányzati beruházásból megújuló iskolánk még inkább vonzza a költözés miatt esetleg hezitáló családokat.

Ugyanakkor bennünk is, mint minden szülőben él a szorongás, milyen lesz az iskola, hogyan állja meg szemünk fénye a helyét az új körülmények között. A gyermekek számára is nagy pillanat, amikor átlépik az iskola küszöbét. Az óvodai ballagással lezárul egy életszakasz, és megkezdődik egy új, a tanulás vagy, ahogy mondani szokás a nagybetűs életre való felkészülés. Mivel az iskolai karrier az első osztályban kezdődik, egyáltalán nem mindegy, hogy amikor egy hatéves nebuló elfoglalja helyét az iskolapadban, milyen élmények érik. Siker vagy kudarc forrása lesz-e számára a betű és a tudás? Megszereti vagy egy életre megutálja a tanulást?

Tisztelettel kérjük az önök segítségét, akik munkájuk mellett szintén szülők is egyben. Mert mint minden szülő, így mi is azt szeretnénk, ha gyermekünk olyan iskolába járhatna, ahol a tanulás öröm, és a tudást egyéni képességeihez igazodva sajátíthatja el. Olyan iskolai körülményeket szeretnénk, amely a gyermekek kreativitására, fantáziájára épít, és az alkotás, az aktivitás örömét nyújtja, és lehetőséget biztosít ahhoz, hogy minél kevesebb töréssel, pozitív várakozással, egészséges izgalommal várja az iskolakezdést. Az általános iskolákban, főleg alsó tagozatban még az lenne az egyik legfontosabb cél, hogy a gyerek jól érezze magát, megszeresse, érdekelje a tanulás, mert ennek folyományaként lesz motivált, így lesznek sikerélményei, ezáltal tud majd jól teljesíteni – végül ez segíti majd a későbbi továbbtanulását is.

A fentiek figyelembevételével, tisztelettel kérjük önöket, segítsék gyermekeink boldogulását és iskolai előmenetelét, és amennyiben lehetséges, tegyék lehetővé, hogy két első osztály indításával, gyermekeink kisebb létszámú osztályban tanulhassanak! Kulcs, 2023. május 15.”