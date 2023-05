Kulcs település önkormányzata és a dunaújvárosi E-Elektra Zrt. hulladékgyűjtést szervezett május 13-án, szombaton délelőtt. A faluház mögé telepített, és a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület polgárőrei által őrzött konténerbe műszaki és fémhulladékot lehetett térítésmentesen elhelyezniük a kulcsi lakosoknak. Az évek óta népszerű kezdeményezést idén is kihasználták a kulcsiak, egész nap érkeztek a faluház mögötti térre, hogy leadják az év során felhalmozódott lomot. A rászorulóknak az önkormányzat karbantartó csapata, azaz Pulai Tibor és kollégái segítettek a szállításban.

Fotó: Török Tímea

Előzetes jelentkezést követően „háztól házig” szállították teherautóval a lakosság feleslegessé vált hulladékát. A faluház mögötti téren három, harminc köbméteres hatalmas konténert töltöttek meg a kulcsiak hulladékaival Tótné Vass Anita és Halász Tibor koordinálásával. Nagy segítséget jelentett a három, közösségi szolgálati idejét töltő diák munkája is. A rendezvény sikerét a kísérőprogram is garantálta. A faluház előtt ugyanis kézműves és bolhapiacot szerveztek szombat délelőttre. Az újrahasznosításra váró kincsek mellett kézműves termékeket is kínáltak az érdeklődők számára.

