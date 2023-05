Az esemény elején a Jót, Szívből – Dunaújvárosért! akciócsoport vezetője Petrás Gábor gratulált a magyar bajnoki döntőbe jutott dunaújvárosi pólós hölgyeket képviselő Garda Krisztina válogatott játékosnak és Primász Ágnesnek, a DFVE szakosztályvezetőjének, majd hangsúlyozta: a jövő hét kedden esedékes akcióval a véradás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet.

– Négy éve, más keretek között már próbálkoztunk hasonlóval – akkor mérsékelt sikerrel. Most azonban egy széles összefogásra alapozva, a város sportszervezeteit és a klubok szurkolóit is megszólítva bízunk abban, hogy érdemben tudjuk növelni a véradók számát hosszabb távon is – fogalmazott Petrás Gábor.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Covid után csökkent a véradók száma

– A Covid járványhelyzet után sajnos érezhetően csökkent a rendszeres véradók száma. A betegek megfelelő ellátásához azonban továbbra is szükség van a megfelelő mennyiségű vérre és a különböző vérkészítményekre. Munkatársaimmal már nagyon készülünk a keddi eseményre, reméljük sokan csatlakoznak majd a felhíváshoz – tette hozzá dr. Barna T. Katalin, a Szent Pantaleon Kórház vértranszfúziós osztályának főorvosa.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a támogatóknak köszönhetően a véradóknak egy kis ajándékcsomaggal kedveskednek a szervezők, valamint különböző egészségügyi szűrővizsgálatok is várják majd az önkénteseket.

Mindenkit várnak, nem csak a sportolókat

Balogh Katalin a sportolói véradás fő szervezője elmondta, az elmúlt hónapokban mintegy hatvan helyi sportszervezetet, egyesületet kerestek meg, ebből több mint negyven klub jelezte, csatlakozik az akcióhoz. „Természetesen nem egy zárt véradásról beszélünk. Jövő héten kedden a sportolók és a szurkolók minden lelkes véradót várunk a Fabó Éva Sportuszodában. Célunk, hogy legalább 160-an adjanak vért ezen a napon 9 és 16 óra között.” – összegezte a terveket Balogh Katalin.

Garda Krisztina az akciót felvezető kampány arca kiemelte: – A DFVE közössége, valamint a felnőtt női csapat is örömmel állt az ügy mellé és bíznak abban, hogy jövő héten kedden a résztvevő önkéntes véradók számát tekintve sikerül majd rekordot dönteni és eredményes lesz a Jót, Szívből – Dunaújvárosért akciócsoport programja.