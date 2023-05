Az utóbbi hetekben a nyilvánosság előtt látványosan visszavett a különböző ellenzéki pártok politikusainak átcsábításából a Gyurcsány-párt.

Pintér Tamás a DK-ban?

A pestisracok.hu a folyamatokra közelről rálátó forrása szerint azonban a színfalak mögött a DK egy újabb átigazolási hullámra készül még a jövőre esedékes választások előtt. Közéjük tartozhat Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere is, aki 2019-ben ugyan összellenzéki jelöltként, de jobbikos színekben győzött. A portál szerint „úgy tűnik, hogy a politikai túléléséért Gyurcsány Ferencnek is hajlandó lesz az elkövetkező hónapokban kezet csókolni."

Pintérék cáfolnak

A hírrel kapcsolatban írásban kerestük meg magát a polgármestert, Pintér Tamást, hogy „a 2024-es önkormányzati választások előtt átigazol, belép-e a Demokratikus Koalíció pártjába”. Pintér kabinetvezetőjén, Medgyesi Miklóson keresztül cáfolta a hírt, „légből kapott, minden alapot nélkülöző állításnak” minősítve azt.

Szabó Zsolt már a DK-ban

Ettől függetlenül azonban már meg sem lepődnénk ezen, hiszen Gyurcsány Ferenc politikai éhségét mi sem mutatja jobban annál, minthogy a közelmúltban Dunaújváros gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterét, Szabó Zsoltot is a pártjába csábította, miközben Szabó még éppen a Karácsony Gergely-féle Párbeszéd elnökségi tagja volt.

Nem volt ez mindig így

Persze egykor az egyik olyan párt volt a Jobbik, akik markánsan elhatárolódtak Gyurcsány Ferenctől. Ma viszont az látható, hogy a Jobbik vezetői már eddig is közeledtek és továbbra is közelednek Gyurcsány Ferenc pártjához, így a Jobbik is az egykori kommunista, mára balliberális pártok között kötött ki. Okkal merül fel a kérdés, hogyan lehet közeledni ahhoz a politikushoz, ahhoz az ideológiához, amelyet elítéltek, és amivel folyamatosan szemben álltak országos szinten és Dunaújvárosban is? Különösen annak a tükrében, hogyha felidézzük a polgármester úr – kevésbé szalonképes – megnyilvánulásait is Gyurcsánnyal kapcsolatban.

Gyurcsány Ferenc a közgyűlési terem előtt

Fotó: Laczkó Izabella

A stílusról nem nyitunk vitát

A balliberális oldalon kikötött jobbikos Pintér saját stílusában – nem palástolva érzelmeit a DK elnökről – az nyilatkozta: „Hogyha rajtunk múlna, akkor egyébként már Gyurcsány Ferencnek a börtöncellájának a zárjában már ott rohadna a lakat.” És egy több évvel ezelőtti dunaújvárosi DK-rendezvényen is felszólalt kéretlenül, amelyet akkor épp jelenlegi DK-s alpolgármester, Mezei Zsolt moderált. Pintért idézve: „Elloptátok ti már azt a pénzt, ami a hazánké volt. Mocskos hazaárulók”. (Nem maradtak el a közönség soraiból sem a reakciók…)

Mi lesz, ha mégis?

Azt gondolhatjuk ezen „nyilatkozatok” tükrében és Pintér Tamás - jelenlegi kabinetvezetőjén keresztül üzent - válaszából, hogy bár a pártjaik együttműködnek, de városunk első embere nem hódol be Gyurcsánynak. Hogy így lesz-e? Meglátjuk.