– Nagyon örülünk, és rendkívül hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített. Az alapítvány dolgozói is meglepődtek, hogy nagyjából három nap alatt összegyűlt az összeg – kezdte Balog Róbert, Lívia édesapja. – Ezzel még Livi nem gyógyult meg, évekig tart még a rehabilitáció, ezért felmerült bennem egy alapítvány létrehozásának ötlete, amivel a jövőben kicsit tudnánk enyhíteni a terheinken. Livi terápiáinak éves költsége körülbelül hatmillió forint, ebben nincs benne az üzemanyag és az akadálymentesítés – folytatta az édesapa.

Fotó: Facebook

A száz alkalmas kezelésről a legfontosabb tudnivalókat Róbert összegezte: – A Steps Neurorehabilitációs Központban van egy olyan terápia, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy futópad szerű mozgó szőnyeg, ezen utánoztatják egy robot segítségével a járást. Ez a mozgás teljesen élethű, ugyanúgy néz ki, mint bárki más esetében, ez azért is fontos, mert terheli az izomzatot és a csontokat még a passzív mozgás is. Játékos elemeket is tartalmaz a folyamat, amivel ösztönzik a gyerekeket, ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy látnak a monitoron egy sétáló kislányt, és mindig azzal a lábukkal kell lépni, amelyikkel a virtuális kislány is lép. A gép érzékeli, hogy mekkora aktivitást fejtett ki, így ha játékosan is, de tornáztatják az izmokat, miközben a gép passzívan mozgatja, közben ellenőrzi az izomaktivitást. Már azzal is fejlesztik, hogy passzívan járatják, és az agy felé küldi az ingert, hogy ne felejtse el a járást, a csontokat is terheli, hiszen a felfüggesztést úgy állítják be, hogy valamekkora terhelés érje azokat is, ami azért fontos, mert így előzik meg a csontritkulást. A terápia előnyei sokrétűek, ezt a gépet használják Amerikában és Svájcban is, jelenleg ennél fejlettebb járássegítő eszköz nem létezik.

Livi terápiás rendje nem hétköznapi logisztikát igényel, folytatta az édesapa: három hét intenzív (minden nap három óra), öt hét fenntartó (heti két napon 2-2 óra) és két hét pihenő szakasz követi egymást, majd kezdődik az egész elölről. Emellett minden héten egy alkalom hidroterápia és hamarosan elkezdi a heti egy lovasterápiát is, intenzív heteken minden nap, fenntartókon pedig heti három nap. Miután végez az iskolában, részt vesz az aktuális terápián, majd 18:30-kor ér haza, utána még elkészíti a házifeladatot, szóval játszásra elég kevés idő jut, de csinálja egy szó nélkül rendületlenül, egy igazi kis hős!