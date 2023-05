Egy kedves ismerősöm, Fekete József hívta fel rá a figyelmünket egy több, mint félévszázados évfordulóra. A MÜM 316-os sz. Ipari Tanulóintézet, azaz a MüM. 316-os szakmunkásképző iskola 1970-ben végzett III/3-as esztergályos osztály volt tanulói a közelmúltban találkozót tartottak a dunaújvárosi Corso étteremben. A 33 fővel induló csapatból 26-an fejezték be sikeresen az iskolát. Sajnos heten már nem vehettek részt az összejövetelen, mert ők már fentről figyelik a volt társakat. Legutóbb ebben a körben három éve, az 50 éves évfordulón találkoztak az öregdiákok, de most újra örömmel üdvözölték egymást. Megemlékeztek a volt tanáriakról és oktatóikról is. A jó hangulatú beszélgetés során megegyeztek arról is, hogy a következő találkozót két év múlva tartják meg!