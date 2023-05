Elsőre hitetlenkedve fogadtam, hiszen nemrégiben másztuk meg a keresztlánykámmal. Azonban leérve a helyszínre, sajnos szembesülni kellett a valósággal: tényleg oda lett a Madárlesünk. Idén májusban lett volna a felállításának 10 éves évfordulója: Tóth Ferenc, a Partvédelmi Vállalat igazgatójának ötlete alapján hozták létre a cég munkatársai ezt az építményt 2013-ban (erről itt írtunk). Ezzel szerettek volna kedveskedni a városlakóknak a közelgő gyereknap, illetve az egykoron szebb napokat is megélt, a város legnagyobb és legnépszerűbb rendezvényének számított Parázs Varázs alkalmából. A szándék pedig betalált, rendkívül népszerű közösségi hellyé vált, családi-baráti társaságok töltötték itt szabadidejüket, sőt, még ovis csoportok is gyakran tartottak itt közösségi találkozókat. Emellett tűzrakó helyeket, pihenőpadokat és asztalokat is létesítettek a Madárles környezetében. Az akkori önkormányzat és a Mádai Balázs vezette DVG Zrt. koncepció alapján folyamatosan építette-szépítette tovább a terület kínálata (az úttesttel átellenben például kondiparkkal is bővült a kikapcsolódási lehetőségek sora). Politika ide-vagy oda, ez a gondos fejlődés az elmúlt években megtorpant, sőt... most már Madárles sincs.

Fotó: Laczkó Izabella

E-mailben kerestük a DVG Zrt.-t, hogy kiderítsük, miért kellett elbontani ezt az építményt. Onnan a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezethez (GESZ) irányítottak minket, mondván, hogy az önkormányzat megbízásából a játszóterek, játszótéri eszközök karbantartása 2023. január 1-től ehhez a szervezethez kerültek. A GESZ azt a tájékoztatást adta kérdésünkre, hogy a Madárles „az önkormányzat kérésére került megtekintésre. Szakértői vélemény szerint szükséges volt azt lebontani a fa korhadása és balesetveszélyesség miatt. A lebontás körülbelül 2 hónapja történt. A les jelenleg a telephelyünkön, a Papírgyári út 7. szám alatt található”.

Innentől csak remélhetjük, hogy idővel ismét lesz majd Madárlesünk.