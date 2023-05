2023. április 14-15-én tartották a „Decades of crises: from competitiveness to resilience – via the bumpy road of sustainability (Több évtizedes válságok: a versenyképességtől a rugalmasságig – a fenntarthatóság rögös útján)” című konferenciát a Szegedi Tudományegyetemen. Odorige Cathérine Enorédia és Kovács Szilvia a „Changing global value chains (Változó globális értékláncok)” elnevezésű szekcióban tartotta előadását, többek között a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársaival együtt. A DUE oktatói „Economic and Historical Determinants in the Development of Sustainable E-Mobility: the Case of Hungary and Niger (Gazdasági és történelmi meghatározottságok a fenntartható e-mobilitás fejlesztésében: Magyarország és Nigéria esete)” című előadásukban a közlekedésfejlődés területi elmeinek adott társadalmi, gazdasági és technológiai fejlettségi szint alapján történő vizsgálatát mutatta be.

A megkezdett kutatáshoz kapcsolódóan a szerzőpáros 2023. május 5-én is bemutatta munkáját, az „Energy crisis and security challenges in the World: Sustainable responses of the Asian economies and societies (Energiaválság és -biztonsági kihívások a világban: Az ázsiai gazdaságok és társadalmak fenntartható válaszai)” elnevezésű konferencián, a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A két dunaújvárosi oktató-kutató előadása: „Energy Mobility Transition in Nigeria and Hungary under the Bilateral Relations of China (Az energiamobilitás átmenete Nigériában és Magyarországon, kétoldalú kínai kapcsolataik nézőpontjából)” témában, összehasonlító elemzés keretében vizsgálta Nigéria, mint egy szubszaharai afrikai ország és Magyarország, mint egy közép-kelet európai ország helyzetét a kínai energiabefektetések tükrében. A kutatás összefoglalója az „Asia and Its International Political and Economic Relations (Ázsia nemzetközi politikája és gazdasági kapcsolatai)” nevezetű szekcióban hangzott el, magyar, Fülöp-szigeteki és kolumbiai kollégák előadásai közt.

Forrás: uniduna.hu