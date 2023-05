A település polgármestere, Jobb Gyula így nyilatkozott a témában.

– Arra tanítom az unokáimat, hogy próbáljunk minél kevesebb szemetet termelni, kevesebb áramot fogyasztani. Ha úgy adódik, autó helyett szívesen közlekedek biciklivel vagy gyalog, mert a testmozgás sosem árt. Ebben a tudatban élek, és igyekszem az életemet úgy alakítani, és a munkámat úgy végezni, hogy minél környezettudatosabb legyek – mondta el Jobb Gyula polgármester, majd folytatta:

– Már több éve gyűjtjük egy magánkezdeményezés kapcsán az egészségház előtti szív alakú gyűjtőben a műanyag kupakokat, amellyel mindig valamely nemes célt támogatunk. E témában megvalósult önkormányzati kezdeményezések közül az egyik legjelentősebb, de mindenképp a legnagyobb forrásigényű az volt, hogy a múlt évben pályázati támogatás segítségével a települést elcsúnyító illegális szemétlerakók felszámolása is megtörtént. Hiszek a figyelemfelhívásban és a kommunikációban. Hiszen nem lehet mindent rendelettel szabályozni, a jóérzés lehetne a mérvadó irány.

– Kulcson gyerekbarát településként kiemelt hangsúlyt fektetünk a jövő nemzedékére. Így az elmúlt időszakban három új játszótér, fitneszpark, műfüves focipálya, extrém pálya és legújabbként pumpapálya is készült, amelyek a gyerekek és a fiatalok szabadidejének értelmes eltöltéséhez kínál lehetőséget. Rengeteg kulcsi gyerek, család, fiatal érezheti végre Kulcs határain belül is jól magát. Sőt, gyakran a szomszéd településekről is érkeznek ide.

Posch János és Jobb Gyula

Fotó: TT

– Ezért személyesen is bánt, felháborít, hogy az új, előbb említett fejlesztések állapota látványosan romlik, tisztasága enyhén szólva is kivetnivalót hagy sok esetben maga után. Kérek minden felelősséggel gondolkodó kulcsit, hogy a jóérzésükre hagyatkozva ne hagyják ezt, ilyen értelemben is védjük a környezetünket. Természetesen ezek a folyamatok a falu vezetőit sem hagyhatja válasz nélkül. A játszótéri karbantartási munkák, mint a kilazult hintacsavarok, a kötélcsúszka megjavítása megtörtént. A játszótér melletti csatorna hamarosan pótlásra kerül, a házirendet újra ki fogjuk függeszteni. A műfüves pályát körülvevő hálót szintén pótoljuk majd, de ez utóbbihoz a forrás megteremtésén még dolgoznunk kell. Ugyanakkor Posch János képviselőtársamat hivatalosan is kineveztük felügyelőnek, aki a szabályok betartatásában fog közreműködni. Azonban nem lehet mindig ő sem jelen minden helyszínen, és mit sem ér a sok megvalósult terv, a pályázatokba fektetett munka, ha a kisgyerek például a játszótéren széttört üvegbe lép, vagy csikket eszik. Kérem, ne hagyjuk és ne engedjük, ha kell, emeljük fel a szavunkat – hangsúlyozta Jobb Gyula polgármester.