Elsőként dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte a nagy számban megjelent egészségügyi szakdolgozókat. Mint mondta, harminchét éven át dolgozott a Szent Pantaleon Kórházban, így mindig örömmel tér vissza ebbe a közösségbe. Az ápolók nemzetközi napját 1974 óta ünneplik világszerte a WHO ajánlásával (hazánkban 1982 óta), és azért május 12-én, mert ekkor van Florence Nightingale születésének évfordulója, akit a modern ápolás alapítójaként tartanak számon. A képviselő arról is beszélt, hogy a covid-világjárvány idején különösen nagy figyelem összpontosult az egészségügyre. A kormány több folyamatot is elindított ebben az ágazatban. Az egyik legfőbb például az orvosok béremelése, ezzel együtt a hálapénz megszüntetése. Többlépcsőben növelik az egészségügyi szakdolgozói béreket is. Az ő bérük júliustól 18 százalékkal emelkedik, továbbá az egészségügyben dolgozóké 57.600 forinttal.

Dr. Mészáros Lajos azt is mondta, hogy a pandémia okozta helyzet rendszerszintű változtatásokat is kikényszerített az ágazatban. Ezek között említette, hogy az ügyeleti rendszer járási szintre fog integrálódni, a mentőszolgálat koordinálásával (egységes irányítás, központi telefonszám); júliustól a vármegyei kórházakhoz kerül a védőnői rendszer; és átalakul a háziorvosi rendszer is. Mint mondta, a háziorvosok finanszírozását a kétszeresére emelték már, de észszerű átcsoportosítás lesz a körzethatárokat illetően (így a szünetelő vagy az egyébként is helyettesítéssel ellátott körzetek kérdése is rendeződni fog). Elöljáróban beszélt arról is, hogy a vidéki szakrendelők állami kezelésbe kerülnének, ott, ahol ez a folyamat mindegyik fél számára kedvezőbb megoldást jelent. Észszerű centralizáció várható a kórházakban is gazdasági és szakmai szempontok alapján, és természetesen a lakossági érdekeket szem előtt tartva (hozzátette, egy kórházat sem zárnak be, csak mindegyik számára a lehető legoptimálisabb, legbiztonságosabb működési rendszert valósítják meg).

Dr. Jobbágy Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója arról beszélt köszöntőjében, hogy az ápolói presztízst javítani, növelni kell, éppen ezért minden erőfeszítésnek örülnek, amely ezt a célt szolgálja. Köszönettel szólt az ápolók munkájáért, mint mondta, nélkülük nem működne az egészségügy.

Bokorné Sike Erika, a MESZK Fejér Vármegyei Területi Szervezetének elnöke ugyancsak méltatta az egészségügyi szakdolgozókat. Mint mondta, nagyon büszkék az ápolókra, akik arra tették fel életüket, hogy a betegágyak mellett másokat szolgáljanak. Beszélt arról is, hogy nagy szükség van az utánpótlásra, ezért a kamara támogatja azon fiatal, pályakezdő kollégákat, akik kiemelkedően dolgoznak. Ezen az ünnepségen is díjaztak két ifjú ápolót (akárcsak a székesfehérvári kórház ünnepségén, amelyet február 19-én, a Magyar Ápolók Napjához időzítenek): városunkban Kőműves Emese (a neurológiai osztályról) és Szajkó Gréta (a traumatológiai osztályról) vehetett át elismerést.

Erdély-Franyó Anna, a Szent Pantaleon Kórház ápolási igazgatója, a „Minőségi Ápolásért Alapítványa” elnöke a többi közt arról szólt, hogy az alapítvány 2019-ben alapította a Minőségi Szakdolgozó díjat, amelyet immáron ötödik alkalommal adhatnak át a kiváló kollégáknak. Beszélt arról is, hogy a pandémia mennyire megváltoztatta a mindennapi munkájukat. Egyrészt fel kellett eleveníteni az olyan járványügyi szabályokat, amelyek háttérbe szorultak, mert más területekre fókuszált az egészségügy. Újra kellett tanulni és tanítani a környezet számára például a megfelelő kézmosást, a maszk használatát. Rengeteg új ápolástechnikai eszközt is kaptak a fenntartónak, illetve az adományozóknak köszönhetően, amelyek a mindennapi munkájukat segítik, és példaként említette azt az informatikai fejlesztést, amellyel a betegágy melletti adminisztrációt csökkenhetik majd. Erdély-Franyó Anna külön köszönettel szólt a főnővéri kar munkájáért, hozzáállásáért is.

Az ünnepségen Szigethy Adrienn pedagógus vezényletével a Móricz iskola diákjai léptek fel énekes műsorral, majd következett a Minőségi Szakdolgozó díjak átadása. Idén Csordás Józsefné Erika (a pszichiátriai osztályról), Pánczélné Kurucz Mária (a krónikus belgyógyászati osztályról), Szabóné Fogarasi Rita (a belgyógyászati osztályról), Ürmös Zoltánné Mónika (a neurológiai osztályról) és Winiarczykné Dániel Sarolta (a gyermekosztályról) részesült ebben az elismerésben.

A díjátadó után kezdetét vette a tudományos értekezlet a dunaújvárosi kórház munkatársainak előadásával.