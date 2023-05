Az újdonsült díjazott köszöntése után visszatértek az ülésterembe, és megkezdték a döntéshozói munkát.

Módosítani kellett a helyi szociális rendeletet, konkrétan az időskorúak rezsitámogatására vonatkozó részt. A képviselők még a februári ülésen döntöttek arról, hogy a dunaújvárosi nyugdíjasoknak 5.000 forint támogatást biztosítanak egyszeri alkalommal a távhőszolgáltatási díjuk, ennek hiányában a víziközmű-szolgáltatási díjuk csökkentéséhez. A támogatás az áprilisban esedékes számlán került jóváírásra. Ha valaki jogosult lenne rá, de nem kapta meg az összeget, kérelmet kell benyújtani a hivatalhoz. Ennek határidejét hosszabbították meg most július 16-ra. Részben azért lehet erre szükség, mert jóval kevesebb személynek folyósították a rezsitámogatást, mint a már megszokott karácsonyi 5.000 forintos támogatást. A hivatali osztályok beszámolója alapján a rezsitámogatást összesen 5809 személynek (4811 személynek a távhő számlájában, 998 személynek a vízszámlájában) írták jóvá. Ezzel szemben tavaly karácsony előtt 8.022 nyugdíjas részesült önkormányzati támogatásban.

A kormány által meghirdetett Aktív Magyarország Programra, azon belül is az Országos Bringapark Programra sikerrel pályázott az önkormányzat, amellyel 20,9 millió forintot nyert el egy kerékpáros pumpapálya létesítésére (ilyet építettek Kulcson is). A projekt teljes költsége a napirend szerint 44,9 millió forint, és a mostani ülésen az önrész biztosításáról kellett határozni.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Beszámolók, tisztségviselők

A képviselők elé kerül az önkormányzati tulajdonú cégek tavalyi évre vonatkozó beszámolóinak elfogadása, az idei üzleti tervük, illetve a különféle tisztségek megbízatásának lejárta miatt személyi kérdésekben is dönteni kellett.

Az Innopark Nkft. 162,6 millió forint mérleg főösszeggel, 948 ezer forint nyereséggel zárta az előző évet a könyvvizsgálati jelentés szerint.

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 219,3 millió forint mérleg főösszeggel, és 674,7 millió forint veszteséggel zárta az évet. A cég ügyvezetőjének továbbra is dr. Huszti Zsoltot bízták meg egy évre, felügyelőbizottsági tagjának pedig Hornyik Diánát, Plósz Gergely Bálintot, Németh Rolandot, könyvvizsgálójának Tóthné Nagy Etelkát. A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. esetében 16,7 milliárd forintos főösszeget, és 149 millió forintos nyereséget jegyzett a jelentés. A cég vezérigazgatói és igazgatósági elnöki feladatait a következő egy évben is Bencsik István láthatja el. Az igazgatóság tagságát továbbá Botond Gábor, Lebics Edit Valéria alkotja, felügyelőbizottságát pedig Tóth Kálmán, Felföldi Ágnes, Mezei Zsolt és Szabó Zsolt, a könyvvizsgáló ugyancsak Tóthné Nagy Etelka.

A Dunanett Nonprofit Kft-t 1,2 milliárd forint mérleg főösszeggel, 43 millió forint veszteséggel hitelesítették. A könyvvizsgálói feladattal Tóthné Nagy Etelkát bízták meg, a felügyelőbizottsági tagságba pedig Barta Endrét, Friedl Lászlót és Kertész Editet választották meg.

A Dunanett Vagyonkezelő Kft. esetében nem készült független könyvvizsgálói jelentés, a cég ügyvezetőjének Bencsik Istvánt, felügyelőbizottsági tagjának Illéssy Istvánt, Motyovszki Mátyást és Molnár Csabát választották meg.

A DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. tavalyi évre vonatkozó beszámolója szerint 136 millió forintos mérleg főösszeggel és 123,9 millió forint veszteséggel zárt a cég.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A DV N Zrt. esetében 296,9 millió forint a főösszeg, 2,9 millió forint a nyereség. A cég ügyvezetőjének továbbra is Horváth Anitát bízták meg, ahogy Vasmű út 41. Irodaház Kft. (ez 25 millió forintos veszteséggel zárt), illetve a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. (ez pedig 854 ezer forintos veszteséggel zárt) vezetésével is.

A Partvédelmi Vállalat 14,3 millió forintos mérleg főösszeggel és 3,3 millió forintos veszteséggel zárt, az igazgatói feladatokkal Duka Lászlót bízták meg a következő évre.

Támogatások

Őze Áron, a Bartók színház igazgatója kérte munkaszerződésének módosítását, mivel az abban meghatározott utazási költségtérítés nem fedezi a tényleges kiadást. Ezt jóváhagyták a képviselők. Ugyancsak támogatták a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség kérelmét: a görögkatolikus templom udvarán decemberben súlyos csőtörés történt, az udvar teljes térkövezete megsüllyedt. A helyreállítási munkák költsége mintegy 4,5 millió forintba kerül, amelyhez az egyház 3 millió forintot biztosít. A hiányzó 1,5 millió forinthoz kérte a segítséget a parókus, a képviselők pedig megszavazták a támogatást.

A Városvédők Újtelepért Egyesületnek 500 ezer forint támogatást nyújtanak az idei programjaik megvalósításához.

Pető Zsolt, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály elnöke ugyancsak támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz: szeptember 9-10. között rendezik meg városunkban a II. Wichmann Tamás Nemzetközi Regatta kajak-kenu versenyt a Kikötői Öbölben, amelyre mintegy 1500 versenyzőt (felnőtteket és diákokat) várnak. A rendezvény összköltsége 32 millió forint, ehhez kért az elnök 5 millió forint hozzájárulást, amelyet támogattak is a közgyűlésen.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Bezár a Katica tagóvoda

Egy korábbi interjúban már elmondta nekünk Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője, hogy a tavaszi beiratkozási adatok alapján valószínűleg néhány óvodai csoportot szüneteltetni kell, mert kevesebb a gyermeklétszám. A következő nevelési évben induló csoportlétszámokat a fenntartó önkormányzatnak kell engedélyezni, erről a mostani ülésen határoztak. Összesen 285 gyermeket írattak be a szülők a Dunaújvárosi Óvoda tagintézményének valamelyikébe, kivéve a Katica tagóvodát, mert ide nem kérték senki felvételét. Eredetileg Óvárosban van ez az ovi, amelynek közössége az épület rossz statikai állapota miatt jelenleg a Duna-parti tagóvodában székel. Mivel az elballagó ovisok miatt mindössze egy csoportjuk marad, ezért véglegesen beolvadnak a Duna-parti egységbe, a Katica tagóvoda pedig megszűnik. Így tíz intézményi egység marad, emiatt módosították az alapító okiratot is. Összességében 1085 a gyermeklétszám a következő nevelési évre (ebben már benne vannak a szorzós értékkel rendelkezők is), amelyhez 48 óvodai csoport indítanak (jelenleg egyébként 52 csoport van). Mivel kevesebb a csoportlétszám, az óvodapedagógusi, dajka státuszokat is csökkenteni kell, de ez elbocsátással nem jár, hiszen többen nyugdíjba mennek.

Feladatok és díjazás

A 12. és a 17. számú (dr. Székely Károly és dr. Lukács Ildikó) fogászati körzetekbe új berendezéseket kellett beszerezni. A bekért árajánlatok alapján az Om Dent Kft-t bízzák meg a feladat ellátásával, 18,3 millió forint értékben.

Parkolóépítés valósulhatna meg a Mátyás király út 1. szám melletti zöldterületen. Ennek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészíttetésére árajánlatokat kértek be. Az ülésen úgy határoztak, hogy a Szabolcs Mérnökiroda Kft-től rendelik meg ezt a tervezési feladatot, 2,4 millió forint díjazásért.

Újabb két urnafal építésére is bekértek árajánlatokat. Számunka nem meglepő, de a háromból ketten nem nyújtottak be ajánlatot, így a köztemetőt üzemeltető Borostyán Tóth Kft. kap újabb kétmillió forintot arra, hogy megépítse a két falat.

Az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében egy beruházási koncepciót kell végrehajtani, pontosabban egy pénzügyi tervet a projektötlet finanszírozásához. Ezzel a feladattal a HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.-t bízták meg, 18,7 millió forint díjazás fejében.