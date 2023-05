Írtunk róla hetekkel ezelőtt, hogy a rácalmási önkormányzat impozáns ivókutat létesített a Millenniumi park játszóterén. Nagy szükség volt erre a vízvételezési lehetőségre, mert közelednek a meleg vagy éppen kánikulai nyári napok, és eddig gond volt a szülőknek, ha otthon felejtették a vízzel teli üveget, akkor nem tudták gyermekük szomját oltani, illetve lemosni a csemete kezét, megmosni az arcát. A kutat mostanra üzembe is helyezték. A víz minőségét is bevizsgáltatta az polgármesteri hivatal, és a szakvélemény szerint: ivásra is kiválóan alkalmas.

Ivásra is kiválóan alkalmas a Millenniumi parkban létesített kút vize

Fotó: Önkormányzat Facebook

A kúton kívüli van egy másik újítás is, ami mostantól várja a gyerkőcöket a Millenniumi park játszóterén: kincsesládát helyezett ki az önkormányzat.

A kincsesládában ott hagyhatják a játszótéren a gyermekük homokozó játékait

Fotó: Önkormányzat Facebook

Ebbe a tárolóba olyan homokozó és más – elsősorban kisebb – gyermekjátékot lehet elhelyezni, amiket nem akarnak állandóan hazavinni a szülők, hanem ott hagyhatják. Természetesen csak akkor tegyenek a ládában bármit, ha nem bánják, ha az ott hagyott játékok attól kezdve "közösek" lesznek, a játszótéren bármelyik gyerek használhatja azokat. A láda arra is lehetőséget ad majd, hogy beletegyék a gyermekük által otthon már nem használt, nélkülözhetővé vált játszótéri játékokat. Ezekkel bizonyára nagy örömet szereznek majd az ott játszó többi gyermeknek, illetve lehet, hogy a saját csemetéjük is szívesen veszi majd ismét kézbe, játszik vele, amikor a játszótéren lesz. Mert máshol érdekesebbek lehetnek az otthon megunt eszközök is!

Az önkormányzat azt is kéri a szülőktől, ne engedjék meg gyermeküknek, hogy hazavigye a mások által a ládába elhelyezett játékokat!