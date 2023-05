Egy év alatt 70%-kal, 17 milliárd forinttal nőtt a cég energia költsége és drágultak a nyersanyagok árai is. Az EBITDA így, 1,44 milliárd forint, az adózás előtti eredmény pedig 100 millió forint lett 2022-ben. Egy évvel korábban – 2021-ben – a csoport 57 milliárd forintos árbevétel mellett 2,7 milliárd forintos EBITDA-t realizált. A cég csoport tavaly 12%-kal több terméket gyártott és értékesített, mint 2021-ben.

Kihívásokkal teli tavalyi év

A Budapesti Értéktőzsdén közzétett beszámoló szerint a Vajda-Papír Kft. nettó értékesítési bevétele 53 milliárd forint fölé emelkedett az előző évi 30 milliárd forintról. Az anyagi jellegű ráfordítások duplájára, 52 milliárd forint fölé emelkedtek, az adózás előtti veszteség 2,58 milliárd forintot tett ki a 2021-es 524 millió forintos nyereség után.

Vajda Attila, a Vajda-Papír alapító-ügyvezető igazgatója kihívásokkal teli évnek nevezte a 2022-es esztendőt

Fotó: vegeldaniel.com

Vajda Attila, a cég alapító-ügyvezető igazgatója kihívásokkal teli évnek nevezte a tavalyit, de úgy vélte sok területen konszolidálódni látszik a helyzet: az infláció fékeződik, az ellátási láncok akadozása megszűnik, így idén a jövedelmezőség újbóli javulására számítanak. A nehéz körülmények mellett jelentős eredménynek nevezte Vajda Attila az alkalmazotti létszám megtartását, az új gyár második ütemének átadását, ezzel új munkahelyek létrehozását és az alapanyaggyártásban a 100%-os önellátás biztosítását.

Idei kilátások

Az idei kilátások jók, az idei tervekben is jelentős, 20%-os árbevétel növekedés szerepel, és 2023-ban a korábbi jövedelmezőség visszaállítása a legfőbb cél, így a beruházások intenzitását mérséklik. Az idei év első hónapjai biztatóan indultak, a hatékonyság növeléseknek és az új kapacitások belépésének jótékony hatása már most jelentősen javítja a jövedelmezőséget. 2023. első negyedévében a Vajda-Papír Kft. nettó árbevétele 15,9 milliárd forint volt, mely 10%-os emelkedést jelent az előző időszakhoz képest.

A tavalyi év nagy eredménye, hogy a Vajda-Papír legújabb papírgépével háromszorosára növelte alappapír gyártási kapacitásait a vállalat. (Fotó: VP)

Bővülő termelés

Vajda Attila beszámolt a tavalyi év legfontosabb eredményeiről is: tavaly a második gyáregységgel bővült a Vajda-Papír dunaföldvári papírgyára. „Büszkék vagyunk rá, hogy a 16 milliárd forintos beruházás keretében a világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzeme új alappapírgyártó-csarnokot, alappapír-raktárat és a cellulóz tárolási- és előkészítési területeket is magába foglaló gyáregységgel bővült. A beruházást a kormány 5,5 milliárd forinttal támogatta. A 2022-es esztendő hatalmas mérföldkő volt a vállalat életében, hogy mostantól kizárólag hazai környezetben képessé váltunk az alappapír előállítására. A papír legmagasabb feldolgozottságának elérése hosszú évek óta kiemelt célunk volt” – emelte ki a cégvezető.

Az új gyár 100%-ban fedezi a cég alappapír-szükségletét, emellett megduplázza a vállalat termelési kapacitását. A harmadik negyedévben beindult termelés 2023-ban pörög fel igazán, ezzel az éves termelés idén várhatóan meghaladja a 150 ezer tonnát, és erősödik a cég külpiaci aktivitása is. A beruházásnak is köszönhetően a cég megtartotta 600 dolgozóját és további 50 fővel növelte magasan képzett kollégái számát.

Európa legmodernebb papírgépe

A Vajda-Papír ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az új gyáregységben működik Európa legmodernebb papírgépe, a Toscotec alappapírgép 5,6 méter széles papírtekercs előállítására képes, 80 000 tonna/év termelési kapacitással, rendkívül energiahatékony és környezetbarát, mivel többlépcsős energia-visszanyerő rendszerrel van szerelve. Az építési költségek a tervezettnek megfelelően alakultak, a költségtúllépés kevesebb, mint 2% volt.

Beszámolt arról is, hogy a gyárbővítő beruházás mellett további a késztermék gyártás növelésére irányuló beruházást is megkezdtek.

Új üzletággal is bővültek

2022-ben új fuvarozási üzletágat indított a Vajda-Papír Kft. korszerű környezet barát gépparkkal, hogy függetlenedve a külső szállító partnerektől, a költségek csökkentése mellett garantálhassák a vevőik kifogástalan és rugalmas kiszolgálását. Mind belföldi, mind külföldi viszonylatban is optimalizálják a szállítási tevékenységet és harmadik félnek is nyújtanak szállítási szolgáltatást. Az új üzletág jól teljesít, ezért a cél, hogy 2023-ban bővítsék a szolgáltatásaikat partnereik részére.

2022-ben új fuvarozási üzletágat indított a Vajda-Papír Kft. korszerű környezet barát gépparkkal

Fotó: ©Vajda-Papir Kft.

Éves gazdasági beszámolójában arra is kitért, hogy a friss cellulóz – amelyből a higiéniai alappapír készül, és nem helyettesíthető más alapanyaggal – ára jelentősen emelkedett, az újrahasznosított papíralapanyag elérhetősége pedig korlátozott. Az áremelkedés lassult, és ha a cellulóz ára nem is fog csökkenni, stabilizálódhat, ami jelentősen növeli a tervezhetőséget – tette hozzá.

Kiemelte, hogy Magyarország éves szükséglete 90 ezer tonna a higiéniai papírtermékekből, a Vajda-Papír csoport éves kapacitása pedig 140 ezer tonna. Magyarország ellátása higiéniai papírtermékekből továbbra is biztosított, „nem lesz hiány WC-papírból, papírzsebkendőből vagy törlőkendőből" – hangsúlyozta Vajda Attila. A gyárbővítés során elkészült cellulóztároló-kapacitás 3 havi pufferkészlet tárolására alkalmas, alappapírból pedig 2 havi készlet tárolására van lehetőségük.

Jelentős energiaköltség növekedés

A cégvezető elmondta, hogy az energiaköltség-emelkedés már 2021-ben látványos volt, a Vajda-Papír anyagi jellegű ráfordításai főleg ezért több mint 20%-kal nőttek. 2022-ben viszont az ukrajnai háború következményeként előállt energiakrízis azzal fenyegetett, hogy a cég energiaszámlái többszörösére is emelkedhetnek. Az elmúlt évek előrelátó, fenntarthatóság jegyében végrehajtott beruházásainak, az újabb energiatakarékossági intézkedéseknek és az enyhe télnek köszönhetően azonban a legrosszabb forgatókönyvhöz képest legalább 30%-kal sikerült csökkenteni a téli energiaszámlát, ám a 70%-os költségnövekedés így is nagyon jelentős. Az energia költségek havi szinten is több milliárd forintra rúgnak. Hatékonyság növeléssel és folyamatos monitorozással igyekeznek optimalizálni – mondta Vajda Attila. A Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója a tavalyi év kihívásai közé sorolta, hogy a magyarországi infláció és áremelkedések a higiéniai papírtermékek fogyasztóit sem kerülhették el. A fogyasztók a boltok polcairól jelentősen drágábban vehették le a már megszokott termékeket, mint egy évvel korábban. A Vajda-Papír áremelései vállalat stratégiai okok miatt, a költség növekedésekhez képest mérsékeltebben jelent meg, mert fő céljuk a vevők megtartása volt 2022-ben.

2022-ben megduplázta árbevételét a Vajda-Papír Csoport, de az energiaárak megugrása miatt a jövedelmezősége csökkent (Fotó: VP)

Hatékonyság növelés, folyamatos monitorozás

Vajda Attila beszámolt róla, hogy a Vajda-Papír 2018-ban és 2022-ben indította el nagy energiafelhasználással működő, a világ legmodernebb berendezéseit, melyek a hasonló papír gépekhez viszonyítva jelentősen alacsonyabb energia és víz felhasználással működnek. Befejeztek egy beruházást, mely tovább csökkenti a víz és energia felhasználást. „Folyamatosan vizsgáljuk a további energia megtakarítással járó folyamatfejlesztéseinket és potenciális átépítéseket és a még újabb technológiákat. Az energia költségeink havi szinten is több milliárd forintra rúgnak. Hatékonyság növeléssel és folyamatos monitorozással optimalizálunk” – emelte ki.

Az idei tervekről elmondta, hogy a termelés 20%-os növelésére számítanak, a vállalatcsoport összforgalma bőven meghaladhatja a 100 milliárd forintot, nagyon fontos, hogy ezt javuló jövedelmezőség mellett tegye.

A Vajda-Papír 24 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A cég 2013-óta Norvégiában is jelen van egy több mint 130 kollégát foglalkoztató leányvállalattal. A cég 2020-ban és 2021-ben összesen 20 milliárd forintot meghaladó kötvénykibocsátást hajtott végre. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának több mint 50%-át export piacokon értékesítik.