Gyermeknapot a világ számos országában tartanak, így Magyarországon is. Itthon 1931-től ünnepeljük. Akkoriban még gyermekek hetének hívták az eseményt, 1951-től viszont már csak egynapos: minden évben május utolsó vasárnapján tartják. Ilyenkor számos, főleg szabadtéri rendezvénnyel, családi programmal készülnek országszerte, amiben a főszerepet természetesen a gyerekek játsszák. A térségben is számos programmal kedveskednek a legkisebbeknek a hónap utolsó hétvégéjén.

Dunaújvárosban május 27–29. között gyereknapi rendezvényekkel várja az önkormányzat a családokat a Szalki-szigeten. Mindhárom napra vidámparkkal, változatos programokkal, gasztrosétánnyal és kirakodóvásárral készülnek a szervezők a kempingben. Május 27-én, szombaton este 19 órától Solyom Bernadett, május 28-án 18 órától Kefir, majd éjféltől Alee lép föl. A programsorozat záró napján, május 29-én, hétfőn 18 órától a Fiestából ismert Csordás Tibi várja a dunaújvárosi közönséget.

Adonyban is gyermeknapi programokkal készülnek a legkisebbeknek. Május 27-én 13 órától a Bálint Ágnes Művelődési Ház szakemberei habpartival, diszkóval, légvárakkal, közösségi játékokkal, arcfestéssel várják a lurkókat.

Iváncsán június 3-án, szombaton 10 órától a Főtéren és az iskolaudvaron tartják a gyereknapot. A program alapján fellép a Bergengóc zenekar, lesz habparti, cukorkaágyú, csillámtetoválás, arcfestés és ugrálóvár. Ahogyan az előző években is, hagyományosan minden iváncsai lakcímkártyával rendelkező 14 éven aluli gyermeknek ingyen jár majd a fagyi, szörp, pattogatott kukorica és vattacukor.

Ercsiben május 27-én 10 órától várják a szervezők a gyerekeket. Kihirdetik majd a városi rajzpályázat eredményeit is, de 10 óra 30 perckor Pomázi Zoltán zenés műsora, 11 óra 30 perctől Pepe Manó interaktív gyermekműsora látható.

Perkátán május 27-én a II. Mosoly és Gyermeknapra várják az érdeklődőket. A rendezvény tíz órakor kezdődik a Győry-kastély kertjében. A kilátogatók 10.30-tól láthatják a Mesélő Bőrönd Társulat színpadi előadását. 13 órától drog- és alkoholszimulátor akadálypályán mehetnek végig a vállalkozó kedvűek, s betekintést kaphatnak abba, miért nem érdemes a drogot még csak kipróbálni sem, az alkoholnál pedig mértéket tartani. 14 órától a helyi néptáncosok műsorában, majd fél háromtól a seregélyesi, fehérvári linedance táncában lehet gyönyörködni. 15 órától Reiprich Gábor és Orbán Zsolt gitárjátékát hallgathatják meg a kilátogatók. Este hét órától Zámbó Jimmy-emlékkoncert veszi kezdetét. Jimmy dalait Zámbó Árpi, Luigi és Gigi fogják előadni méltó emléket állítva az énekesnek. Este kilenc órától pedig szabadtéri diszkón rophatják a táncot a mulatni vágyók. A rendezvény ideje alatt kicsik és nagyok örömére lesz lufihajtogatás, csillámtetoválás, arcfestés, babasarok, ugrálóvár, rendőrautó-bemutató, illetve kispályás focibajnokság, valamint a már megszokott vásározókkal is találkozhatnak a kilátogatók.

Kulcson szintén szombaton délutánra hívja az önkormányzat a gyermeknapi rendezvényre a családokat. A szervezők tájékoztatója szerint a varázslat áll majd a fókuszban. Fellép a Mesekocsi zenés, interaktív műsorával. Lesz lufihajtogató, varázslóiskola, bubigyár, csillámtetoválás, ugrálóvár, valamint plüss- és játékcsere. Mindenkit szeretettel várnak délután 15 órától a Kulcsi Szociális Intézmény területén.