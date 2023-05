Az időjárás ellenére azonban lelkes kis csapat gyűlt össze úgy is, mint nézősereg, és úgy is, mint versenyző. A kutya nem csak, mint jó barát, hű társ, de remek versenyzőtárs is, amit e pusztaszabolcsi megmérettetés is igazol. Az állatszeretetéről híres kisvárosban számos elhagyott eb talált gazdára, de a város nem hagyja magára a kóbor gazdátlan jószágokat sem. Talán ezért is van olyan nagy sikere az évről-évre megrendezett vetélkedőnek is, hiszen mindennapjaink része a velünk élő kutyus, a szerethető hűséges állat, a tanítható és segítségünkre lévő kedvenc, a házőrző, a vakvezető… és sorolhatnánk az élet számos szegmensében szereplő kutya jó tulajdonságait, amelyekből bizony sok ember is példát meríthetne.

A 2023-as megmérettetés fővédnökségét a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke vállalta, mintegy elismerve és támogatva mind a szervező egyesületet, mind a városka kutyabarátságát.