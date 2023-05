Szarka Nórit szintén 7 évesen támadta meg a pneumococcus típus egyik legmakacsabb fajtája, ami sajnos nagyban károsította az egészségét. A betegség hatására a kislány először lélegeztető gépre került, majd bal oldali tüdeje lyukas lett, így műtüdő használatára kényszerült. Emellett Nóri az egy életveszélyen is túl van, amit egy, műtétkor fellépő komplikáció okozott nála. Veséit azonban le kellett állítani, most művese-kezelést kap. Állapota azóta javult, a műtüdőt is elhagyhatta, remélhetőleg hamarosan a lélegeztető gépre és a művesére sem lesz szüksége. Mivel két hónapja ágyhoz kötött, hosszú rehabilitáció és gyógytorna vár rá.

Matussné Füleki Hella

Fotó: Laczkó Izabella

A nemes célú esemény igényét több szülő is felvetette az iskola vezetőségének. A kezdeményezést rögtön pozitív reakció fogadta, és az iskola, Szigethy Adrienn igazgatóhelyettessel az élen, valamint a szülői szervezet azonnal nekilátott a rendezvény szervezésének – mesélte Matussné Füleki Hella. A Móricz szülői munkaközösségének vezetője és az esemény egyik fő szervezője elmondta, a program összeállítása, támogatók felkeresése, licit szervezése több mint egy hónapja tart, ezalatt pedig mindent megtettek azért, hogy a lehető legnagyobb támogatásban részesülhessen a két beteg kislány. „A kezdeményezéshez mindenki örömmel csatlakozott, rengeteg támogatót szereztünk, és szerencsére nincs olyan ember, aki ne állt volna mellénk” – említette.

A jótékonysági esemény 10 órától 16 óráig tart, amely során az iskola épületében és udvarán is megannyi program várja a résztvevőket. Egyebek mellett kézműves foglalkozások, kutyás előadás, karate-bemutató, szabadulószoba és sorversenyek színesítik a programot, de olyan nagy nevekkel is találkozhatnak a jelenlévők, mint Kelemen Angelika énekesnő, Kovács Zsófia Eb-győztes tornász, vagy Polgár Lilla színész-drámapedagógus. A rendezvény fővédnöke Dr. Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő, házigazdája Suplicz Mihály. A programdömpinget 14 órakor egy különleges meglepetés „szakítja félbe”, amely biztosan emlékezetessé teszi majd a napot.

A pénteki jótékonysági rendezvényen két kihelyezett dobozba helyezhetik a résztvevők készpénzes támogatásukat, emellett a licitfelhívás is folyamatosan tart. A licitálók több mint 30, értékes tárgy közül válogathatnak, és a lista folyamatosan csak bővül. Az árverés során a többi között megszerezhető: Szoboszlai Dominik aláírt meze, a Quimby zenekar dedikált relikviái, a WellHello dedikált dobbőre és CD-je, valamint Horváth Tamás saját kollekciójából felajánlott Dragon Ball Son Goku limitált anime figurája, az előadó aláírásával. A licit idejét a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították, ajánlatot tenni így május 26-ig lehet az alábbi telefonszámon: 06 (25) 413 124. Emellett a családok az alábbi számlaszámokra várják a támogatásokat: Balogh Lívia: Balogh Róbert 12024009-01759964-00100008; Szarka Nóra: Szarka-Áldott Katalin 10102969-46200000-01000009.