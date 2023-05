Írásunk lényege az, hogy két dolgot vettünk figyelembe. Az egyik, hogy alaposan megnőttek a húsárak, a másik, hogy mellettük ott vannak a pultokban az ársapkát viselők. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire befolyásolja a vásárlási szokásokat a fenti két tényező.

Kérdéseinkre, a dunaújvárosi gyümölcs- és zöldségpiac talán legnagyobb forgalmú húsboltjának üzletvezetőjétől, Forster Pétertől kértünk válaszokat.

– Nem nagyon érzünk változást a vásárlási szokásokon. Sőt, úgy tapasztaljuk, a vásárlóknak körülbelül a harminc százaléka az, aki tisztában van azzal, mely árukon van sapka. Nekik is a nagy részük nyugdíjas, ők tekinthetőek tudatos vásárlóknak. A forgalmunk sem változott az áremelkedések, az árstop miatt. Továbbra is a tőkehúsokból adunk el a legtöbbet, és továbbra is a sertés és a baromfi a legnépszerűbb.

Forster Pétertől azt is megtudtuk, hogy húsvétkor a kimondottan drágának számító bárányt is vásárolták az emberek, a felső árkategóriájú füstölt árukkal sem voltak eladási gondjaik, sőt, a várakozásuk felett volt a bevételük.

A baromfi továbbra is népszerű - a rántott csirke a magyar ember egyik kedvelt étele manapság is

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A problémát számukra az okozza, hogy nem kiszámíthatóak a vásárlók. Ezért nehéz rendelniük, mivel nem tartós árucikkeket forgalmaznak, nekik három-négy nap alatt el kell adniuk mindent, mert rájuk romlik. Régebben a nyugdíj, a fizetés támpontot jelentett, de most már az sem mindig. Ezenkívül az ünnepekre is oda kell figyelnünk, de például arra is, hogy mikor van a Parázs Varázs, bár ezt tekintve minden évben más a tapasztalatuk.

A többi dunaújvárosi, húst is áruló üzletben sem érzik azt, hogy az árstop megváltoztatta volna a vásárlási szokásokat, sőt, a vadhús sem lett kelendőbb, mint korábban, pedig, ha jól körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy akár két-három ezer forint különbség is lehet egy marha-, illetve egy szarvashús között - a marha "javára". Arról már nem is beszélve – személyes tapasztalat –, amikor a sertéslapocka és vaddisznólapocka szinte egy árban volt.

A szokás azonban nagy úr. A paprikáscsirkét, a tyúkhúslevest, a rántott szeletet vagy éppen egy jó kis marhalábszár-pörköltet az árváltozások sem tudják lesöpörni a magyar ember asztaláról.