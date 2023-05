Az átigazolás tényét a Szombathelyi KKA hivatalos közösségi oldala és honlapja jelentette be csütörtökön.

Az 1988-as, szegedi születésű balszélsőre 16 éves korában a Debrecen figyelt fel, ahol 2005 és 2013 között játszott, 2008-ban debütált az NB I-ben. A DVSC-től előbb az Albához szerződött, majd 2017 nyara óta a Dunaújvárosi Kohászt erősíti. Utóbbi két csapatával játszott az EHF Kupában is. Az óriási tehetségként induló játékos súlyos sérülései miatt végül csak 2018 őszén mutatkozott be a magyar válogatottban, ebben az évben Európa-bajnokságon is tagja volt a nemzeti együttesnek. A jelenlegi szezonban 22 NB I-es bajnokin 49 gólt szerzett.