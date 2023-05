A rendezvény fővédnökeként Dr. Mészáros Lajos szintén köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, volt móriczosként mindig szívesen visszajár régi iskolájába, és időről időre örömmel nyugtázza, hogy a Móricz nem csak tanulói közösség, hanem egy igazi családias, összetartó csapat, akik segítik egymást, amikor csak lehet. Az országgyűlési képviselő továbbá megjegyezte, a pénteki rendezvény az iskola összes tanulója számára példaértékű, amely remélhetőleg további önzetlen cselekedetekre sarkallja majd őket a jövőben.

Az esemény délután hatalmas, közös énekléssel, zenés előadásokkal, és további szuper programokkal folytatódott. A sportesemények és kézműves foglalkozások előtt Suplicz Mihály, a rendezvény házigazdája egy szórakoztató mesével örvendeztette meg a közönséget, ezután három helyszínen kezdődtek a programok. A sportpályán váltóversenyen, a tornateremben pedig különböző sportbemutatókon vehettek részt a gyerekek, majd délután a zenés előadások kapták a főszerepet. Ezt követően pedig móriczos szülők, tanárok és diákok hangjától zengett az iskola udvara, ugyanis a jótékonysági nap egy hatalmas, közös énekkel zárult, amely sokak szemébe csalt könnyeket.

A szervezők bíznak abban, hogy hozzá tudtak járulni Livi és Nóri felépüléséhez. Adományozni ugyanakkor még mindig van lehetőség. A két kislány szülei még mindig várják a felajánlásokat, amiket az alábbi számlaszámra küldhetnek a felajánlók:Balogh Lívia: Balogh Róbert 12024009-01759964-00100008; Szarka Nóra: Szarka-Áldott Katalin 10102969-46200000-01000009.Emellett továbbra is lehetőség van licitálni a felajánlott tárgyakra a következő telefonszámon: 06 (25) 413 124. A nap folyamán két kihelyezett dobozba várják az adományokat, emellett a licit továbbra is él, licitálni pedig telefonon (06/25 413 124) és a rendezvényen személyesen is lehetséges.