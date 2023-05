A szándék az volt, hogy bemutassák, értékeljék az elmúlt év tapasztalatait, ám a beszámoló végére azt éreztük, hogy itt tulajdonképpen egy különleges mikroközösség alakult ki két merőben eltérő szociális-társadalmi csoport között, amelyet egy kényszerhelyzet teremtett, a segítségnyújtás mozgatja és a jobb élet reménye hajtja.

Beilleszkedés

Ez a humanitárius munka 2022. március 16-án kezdődött városunkban, ekkor nyitották meg az Erdő soron lévő egykori kollégiumi épületet, ahová érkeztek is sorra a vármegyei védelmi bizottság által ide delegált menekültek. Az első négy hónapban a helyi intézmények, szervezetek szakembereit és önkénteseket mozgósítva az önkormányzat vállalta a menekültek befogadását: biztosította a szálláshelyet, az államtól pedig személyenként 4000 forint támogatást kapott az ellátásukra. A kezdeti időkről is mesélt Feth Katalin, amelyet leginkább a kaotikus jelzővel lehet illetni, hiszen mindannyiuk számára új helyzetet jelentett: nem volt útmutató-protokoll, hogy miszerint kell cselekedni; nem volt egyszerű áthidalni a nyelvi nehézségeket és a társadalmi-kulturális különbségeket sem, arról nem is beszélve, hogy olyan reménytelenséggel küzdő menekültekről volt szó, akik egy nap alatt mindenüket elvesztették, és teljesen bizonytalan a jövőképük is.

Egy dolog azonban biztos volt: segíteni szerettek volna nekik. Az első hónapokban még nagy volt a menekültek mozgása, sokan továbbmentek innen más befogadóállomásra, vagy éppen más országba (ezidáig összesen 280 ukrán polgár fordult meg náluk), de idővel kialakult egy 50-60 fős állandó közösségük. Vajmi kevést vigaszt ad egy ilyen helyzetben az a mondás, hogy az életnek mennie kell tovább, de tény, hogy az új kihívások változást hozhatnak a kilátástalanságban. A helyi Vöröskereszt kis létszámú, ám annál elhivatottabb tagokból álló csapata erre helyezte a hangsúlyt, és az alapellátás mellett a társadalmi beilleszkedésben segítette a menekülteket: a férfiak (és már a nők közül is többen) munkát vállaltak városi és környékbeli cégeknél, szeptemberben pedig a gyermekek megkezdték a bölcsődét, óvodát, iskolát a helyi intézményekben.

Fotó: LI

Bárhol és bármikor

Mindez persze nem volt egyszerű folyamat, és mint azt Feth Katalin többször is kiemelte, rendkívül hálásak az együttműködő partnereiknek, akikkel közösen juthattak el idáig. Például a bürokratikus eljárások, a jogi útvesztők mielőbbi rendezésében, a szükséges ügyintézési folyamatokban, a munkalehetőségek kínálatában és gyakran a tolmácsolásban is a járási hivatal nyújt hathatós segítséget nekik. Bármikor számíthatnak háziorvosukra, dr. Pápai Rozáliára is, aki a kezdetek óta az itt megfordult menekültek vizsgálatán, ellátásán kívül a rendkívüli kérésekre is igyekszik azonnal megoldást találni, például fél órán belül intézte a kötelező védőoltást egy gyermek számára, hogy másnap óvodába mehessen.

Együtt élik a mindennapokat

A Vöröskereszt helyi munkatársai a mindennapok során szerzett tapasztalatokból, az ukrán polgárok szokásainak, kultúrájának megismerésével megtalálták a közös nevezőt, és szépen lassan egy olyan jól működő rendszert építettek ki, amelyet a nemzetközi szervezetek is példaértékűnek ítélnek. Rengeteg energiát fektettek bele, amely az ő munkásságukban is nagy változást hozott. Az addigi polgármesteri hivatalban lévő székhelyük tulajdonképpen átkerült az Erdő sori intézménybe, hiszen itt vannak minden egyes nap, intézik a felmerülő problémákat, legyen az egy fuvar a fővárosba orvosi ellátás miatt vagy éppen körbetelefonálás, mert elment az áram. Mint azt Feth Katalin elmondta, sokszor ők is elfáradtak, gyakran voltak mélyponton, mert sorra jöttek a nehézségek, de egymást támogatva, illetve a partnereik segítségével mindig sikerült új erőre kapniuk. Nem meglepő folyamat, hogy a mindennapi jelenlét, a kedves gesztusok, beszélgetések miatt szorosabb kötelék alakult ki a menekültekkel; a családi eseményekre, születésnapokra rendszeresen elhívják őket, de volt már arra is precedens, hogy az egyik vöröskeresztes kolléga ment az ukrán gyermek képviseletében szülői értekezletre. Büszkeséggel töltötte el őket is, amikor elballagott és a továbbtanulás mellett döntött egy nagyobb diák.

Jelenleg hetvenhárom menekült van a szállón, így idén áprilistól az épület mind a három emeletét megnyitották már, és a jövő héten újabb tíz személy fog érkezni.

Fotó: LI

Egy év alatt százmillió forint

A csütörtöki találkozón jelen volt Szücsné Szigeti Hedvig, a Vöröskereszt megyei igazgatója is. Mint mondta, Székesfehérváron március 3-án kezdték el a menekültek ellátását. Számukra is új és váratlan volt a helyzet, de lelkesen végezték a feladatot. Beszélt arról is, hogy talán sokan nem tudják elképzelni, milyen szociális környezetben éltek eddig a menekültek, teljesen más szokások szerint, mint mi, éppen ezért egyfajta összhangra volt szükség. Két szervezet, a nemzetközi Vöröskereszt és az ENSZ biztosítja a szükséges támogatások jelentős részét. Hozzátette, addig tudják végezni ezeket a menekültügyi feladatokat, amíg lesz rá külső forrás, mert önerőből nem menne. Nem kevés pénzről van szó, mint mondta, az elmúlt egy évben több, mint száz millió forint volt a kiadás Fejér vármegyére vonatkozóan. Minden egyes számla könyvelése, és a szoros elszámolási határidők kellő adminisztrációs feladatot is jelentenek. Szólt arról is, hogy tavaly július 17-e óta bérlik a dunaújvárosi önkormányzattól az épületet. A bérleti díj megfizetésén kívüli karbantartási feladatokra is költenek, és reméli, hogy ezt az önkormányzat is pozitívan értékeli.

Az önkormányzat biztos jól jár

Minden bizonnyal értékeli, egyrészt azért, mert nem áll üresen az épület, a bérlő gondosan ügyel a karbantartásra is. Másrészt tavaly július 17-e óta (amikor is átvette a Vöröskereszt a teljes menekültügyi feladatellátást), havonta kétmillió forintot fizetnek bérleti díjként az önkormányzatnak.

Azt nem tudom, hogy piaci viszonylatban ez az összeg sok vagy kevés, de tekintve, hogy egy karitatív szervezetről van szó, amely a háborús helyzet elől menekülő embereknek nyújt segítséget, számomra megdöbbentő volt. Ráadásul kérdésünkre Szücsné Szigeti Hedvig elmondta, a Vöröskereszt finanszírozza a humanitárius, menekültügyi tevékenységhez, feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, így az épület működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, üzemeltetési költségeket is (tehát a rezsit és egyebeket).