Az egyre növekvő rászorulói igényekre reagálva az egyesület idén már tavasszal elindítja a jótékonysági akcióját, amivel az elmúlt évek adventi időszakában rendre 250 ezer kilónyi tartós élelmiszert sikerült összegyűjtenie.

Dunaföldváron és Dunaújvárosban is vannak gyűjtőpontok

Az Élelmiszerbank arra kér mindenkit, hogy a nyár közeledtével is gondoljon a nehéz sorsú embertársainkra, és a hétvégi vásárlásakor a nélkülözők számára is tegyen egy tetszőleges tartós élelmiszert a kosarába, amit a fizetés után a kasszák melletti gyűjtőpontokon adhat le. Az ország 115 településén 200 áruházban összesen 3.000 önkéntes gyűjti majd a felajánlásokat két napon keresztül. Gyűjtőpontot alakítanak ki a dunaújvárosi Aldi és a Tesco áruházakban, valamint Dunaföldváron az Aldiban.

Karácsony előtt közel ötvenezer embernek segítettek

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2006 óta évente megszervezett tartósélelmiszer-gyűjtő akciója a szolidaritás és az összefogás egyik legnagyobb hazai ünnepévé nőtte ki magát. A legutóbbi, karácsonykor közzétett felhívásukra is rendkívüli tempóban érkeztek az adományok, a vásárlók akkor a hétvégi gyűjtés minden egyes percében 30 rászoruló ünnepi csomagjához elegendő élelmiszert adtak össze, és a 241 ezer kilónyi felajánlásból az Élelmiszerbank végül 48 ezer nehéz sorsú embert, családot tudott jelentős támogatásban részesíteni.

"Bár már elmúltak a nagy hidegek, túl vagyunk a januáron és februáron is, amikor a segélykérések tetőzni szoktak, de a megkeresések száma sajnos még mindig nem kezdett el csökkenni. Sőt, egyre többen fordulnak élelmiszercsomagokért az Élelmiszerbankhoz. Az amúgy is magas inflációs adatok közül jócskán kiemelkedik az élelmiszerek drágulása, ami éppen a legszegényebbeket terheli leginkább. Ezért döntöttünk úgy, hogy idén először tavasszal is a lakosság segítségét kérjük. Reméljük, sokan átérzik majd a helyzet súlyosságát” – mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.

Két napon át várják az adományokat

A Nagy Tavaszi Élelmiszergyűjtésre május 12-13-án, pénteken és szombaton várják a felajánlásokat a gyűjtőpontokon. Az adományokat az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkénteseinél lehet leadni, a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat pénteken 14:00-20:00 óráig, szombaton 8:00-20:00 óráig fogadják az önkéntesek.

A vásárlók az adományaikkal közvetlenül a környezetükben élő nehéz sorsú embereket segíthetik. Az összegyűjtött élelmiszereket az Élelmiszerbank az egyes áruházak környéken működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatja el a nélkülözőkhöz.

Tészta mellé hasznos a szósz is

Az Élelmiszerbank tájékoztatása szerint legutóbbi akciójuk alkalmával száraztésztából és konzervekből, valamint rizsből érkezett a legtöbb felajánlás, ezek tették ki az adományok felét. Ezek a termékek tavasszal is kifogástalan választások lehetnek, kétségtelenül hatásos támaszt nyújthatunk vele a rászorulóknak. Ugyanakkor a tésztákhoz elkészíthető szószok és mártások, a bébiételek, és a közelgő gyermeknap apropóján a kekszek és egyéb, kevéssé olvadékony édességek is nagy örömöt hozhatnak a nélkülözők mindennapjaiba.

Tények-számok az élelmiszergyűjtésről