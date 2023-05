Tíz-tizennégy éves korban mind gyakrabban vetődik fel a „Mi leszel, ha nagy leszel? – kérdés, és az általános iskola felső tagozatos diákjai sok esetben már egészen céltudatos, markáns elképzeléseket, terveket sorolnak válaszadásaik alkalmával. A karriercélok kijelölésében, az érdeklődés és alkalmasság felmérésében meghatározó szerepet játszik a pályaorientáció, hiszen a jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a tanulók életét, írja a police.hu.

A továbbtanulással kapcsolatos minél szélesebb körű ismeretszerzés jegyében várták a szervezők a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda tanulóit 2023. május 10-én délelőtt a helyi művelődési házban, ahol Horváth Péter rendőr főtörzszászlós tartott részükre részletes felvilágosítást a rendőri hivatással kapcsolatban. A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársa tematikus tanóra keretein belül mutatta be az egyes szakterületek sajátosságait, a felvételi eljárás menetét, az érdeklődő nebulók pedig a rendőrségi felszereléseket is megszemlélhették, sőt akár magukra is ölthették. A fiatalok nagy érdeklődéssel hallgatták a rendőrég munkatársának tájékoztatását és aktívan részt vettek azon a prevenciós, csoportos eszmecserén is, melynek témája az iskolai zaklatás és a beilleszkedési problémák, valamint azok lehetséges megoldásai voltak.