Pénteken este még nem volt túl biztató az időkép a másnapi Bimmer Parádéhoz. Ám ha esett is volna egy kicsit, akkor sem fújták volna le a rendezvényt. Sőt, a vizes pálya még izgalmasabb kihívást, nem mindennapi lehetőséget jelentett volna a pilótáknak – tudtuk meg Kulcsán Milán főszervezőtől.

A kora délutáni órákban érkeztünk meg az alsó Duna-partra, a Kockára, ekkor állítottuk meg a rendezvény területén Milánt egy rövid értékelő erejéig. Nem szerettük volna sokáig feltartani, hiszen egy ilyen nagyszabású program lebonyolításakor mindig adódik elintéznivaló, erről a mintegy tizenhat fős rendezői csapatukkal gondoskodtak (mindegyikük a BMW Partyzans tagjai). A borúsabb idő hatása a nézőszámban valamelyest érződött, most nem voltak annyian, mint az előző évi bulin, de sokan álltak a körbekerített pálya szélein, hogy az amatőr és profi pilóták szlalom és drift bemutatóját szemlézzék. Néznivaló pedig bőven akadt: tizenhat autót számoltunk össze, amelyek folyamatosan váltották egymást a pályán, és füstfelhőben csikorgó manővereket végrehajtva hozták ki a maximumot az épített hátsókerekesekből.

Az indulásra várakozók sorában egy állandó fellépővel találkoztunk: Varga Ádám 2019-ben kezdett el foglalkozni ezzel az autós technikai sportággal, mára pedig egy komoly csapattal felvértezve szerepelnek hazai, illetve nemzetközi bajnokságokon. Mint azt a sóskúti fiatalember kérdésünkre elmondta, egyszerűen csak megtetszett neki ez a sportág és belevágott. A sok segítőkész emberrel a háta mögött kialakult egy családias közösség is, a team, amelynek minden tagja hozzáteszi a maga tudását a jobb és eredményesebb szerepléséért. A közeljövőben már külföldi versenyzést is célba szeretnének venni. Ádám egy eszméletlenül vagány megjelenéssel bíró BMW E36-tal versenyzik (ez egy nagyon finom megfogalmazás volt, mert a külsejét ténylegesen leíró jelzők nem igazán tűrnék a nyomdafestéket). Ez volt a legelső autója, most is ezzel érkezett, tízfős csapatának kíséretében. Szeretik a dunaújvárosi rendezvényeket, minden évben jöttek a Bimmer Parádéra, és mint azt Ádám hozzátette, amint értesül a programról, elsőként hívja a szervezőket a részvételért.

Ebben a sportágban jellemzően benzines autókkal csapatják a pilóták, éppen ezért számított különlegességnek a felhozatalban Szép Imre TDS-s motorral hajtott tuningverdája. A kiskunmajsai pilóta a civil életben ipari homokszórással foglalkozik, a munka mellett pedig eme autós szenvedélyének hódol, immáron több, mint tíz éve. Rendszeresen járnak autós találkozókra és ez már az ötödik driftelős-szlalomozós szezonja. Mint azt elmesélte, benzines autókat is hajtott, azonban megfogta a dízel világában rejlő egyszerű teljesítménynövelés, így TDS-s kocsikat szerelnek és építenek csapatukkal. Beszéltünk arról is, hogy bár rengeteg pénzt és időt kíván ez a technikai sportág, azonban a vezetés által nyújtott élmény kárpótolja mindezeket. Van egy igazán lelkes kis csapattag is, aki lehetősége szerint mindig igyekszik Imre mellett segédkezni: ő az ifjabbik Szép Imre. A 8 éves fiatalember imádja ezt az autózást, egyáltalán nem fél apukája mellett, és majd egyszer ő is szeretne így vezetni. Erre még néhány évet várnia kell, viszont ezen kívül nem lesz más akadálya, ugyanis édesapja elmondta, ha szeretné ezt csinálni, természetesen támogatni fogja benne. Az sem baj, ha nem szeretné, mert nincs ilyen elvárása fiával szemben - a csillogó gyermeki szempárt látva pedig ez a téma már most tárgytalan. Anya sem ellenzi, sőt, biztos alapként segíti összeegyeztetni a munkát és a hobbit, most is együtt jött a család, a kis hugicával együtt.

A versenypályán kívül a két oldalsó füves placcon rengeteg autó parkírozott, a látogatók mintegy kétszáz darab, különféle évjáratú és típusú BMW-t nézhettek meg közelebbről.

Ahogy az eddigi Bimmer Parádékon, most is szerveztek adománygyűjtést: az Eszterlánc Tagóvoda javára fogadták a felajánlásokat. A rendezvényen lehetőség volt drift-taxizásra (amikor beülhetnek a nézők egy pilóta mellé, és átélhetik ezt az adrenalinlöketet). Az ebből származó bevétel egy kis részét a kiadásokra fordítják, 80 százalékával pedig a jótékonysági alapot növelik.