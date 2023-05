Győrffy Balázs közölte, hogy a Fejér vármegyei Mezőfalván június elején tartandó rendezvény továbbra is a szakmai támogatást helyezi előtérbe, ezért a klímaváltozás hatásaival együtt a környezeti erőforrásokat észszerűen felhasználó, fenntartható gazdálkodás lehetőségeit is bemutatják. A NAK Szántóföldi Napok és AgrárGépshow évről évre csaknem 20 ezer látogatót fogad, a szervezői együttműködés tehát sikeres, és a jövőben még szorosabb lehet – tette hozzá.

Tavaly is igen népszerű volt a rendezvény

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő



A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének (MEGFOSZ) elnöke közölte, hogy idén több gépbemutatót fognak tartani, mint az előző alkalommal. Harsányi Zsolt hozzátette, hogy a magyarországi forgalmazók túlnyomó része képviselteti majd magát a rendezvényen, amely a pályaválasztás előtt álló érdeklődőket is várja. Ők a mezőgazdasági pályával és az agrárgépész szakmával ismerkedhetnek meg, míg a termelőket a hatékony gazdálkodásban segítik a programok. A fejlesztések igazodnak a fenntarthatósági elvárásokhoz, a szárazság miatt terjed például a forgatás nélküli talajművelés, de ma már a drónok is nélkülözhetetlen eszközök a mezőgazdaságban – hangsúlyozta.

A sajtótájékoztatót követően Győrffy Balázs és Harsányi Zsolt aláírta a NAK és MEGFOSZ együttműködési megállapodását az ország legnagyobb szántóföldi kiállításának megszervezéséről. A NAK Szántóföldi Napok és AgrárGépshow június 7-én és 8-án ingyenesen látogatható, ahol a mezőgazdasági gépek mellett ismeretterjesztő előadásokkal, növénytermesztési és agrártámogatási bemutatókkal is várják az érdeklődőket – közölte az MTI.