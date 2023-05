A keddi eseményt a kamara Latinovits utcai székházában tartották, ahol Králik Gyula, a kamara elnöke szólt a meghívott vendégekhez. Beszédében vázolta, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által tizenhatodik alkalommal megrendezett versenyben 22 szakmacsoportban, összesen 72 szakmában mérhették össze elméleti és gyakorlati tudásukat a fiatalok. A szakmai viadal a területi előválogatóval kezdődött, amelyet a területi kamarák szerveztek meg a jelentkezők számára. Mint azt az elnök részletezte, nálunk hat középiskolából 144 diák adta be jelentkezését, közülük 129-en írták meg ténylegesen a központi feladatsort. Itt kilenc szakmában tizenkét tanuló ért el olyan eredményt, amellyel továbbjutott az országos válogatóba. A teljesítmények összesítését követően pedig három diák szerzett jogot arra, hogy a döntőben bizonyíthasson. Éltek is a lehetőséggel, mert mint arról már többször beszámoltunk, mindhárman dobogós helyezéssel zárták a megmérettetést. Őket és felkészítőiket köszöntötte a kamara a keddi ünnepségen: Nagy Árlen, a Dunaferr iskola villanyszerelő tanulója és Jakab Zoltán Kristóf, a Dunaferr iskola szerkezetlakatos tanulója is az első helyen végzett, míg Szabó Erik Archibald, a Hild iskola burkoló tanulója a harmadik helyezést érte el.