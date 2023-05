Kezdődik az Eurovit Hokitavasz a budapesti MVM Dome-ban. Jótékonysággal egybekötött két mérkőzés lesz a héten, Szlovénia ellen ma este (19 óra), a Kanada NHL-sztárokat felvonultató válogatottja ellen pedig május 9-én szintén 19 órakor játszik a magyar nemzeti jégkorong-csapat.

A Szlovéniával való összecsapás történelmi mérkőzés lesz, hiszen ez az első nyilvános hokimeccs Európa egyik legnagyobb fedett sportcsarnokában. A kanadai jégkorong-válogatott, a 27 szeres világbajnok pedig hét év után érkezik újra Magyarországra. Mindkét együttes számára ez lesz az utolsó teszt az A csoportos vb előtt – a magyarok a tamperei, a kanadaiak pedig a rigai csoportban szerepelnek –, így biztos, hogy az ellenfél az NHL rájátszás mellett a rendelkezésre álló legjobb keretével, tele NHL-játékosokkal érkezik a magyar fővárosba.

A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) a szurkolók számára több fontos dologra hívja fel a figyelmet. Például kérik, hogy lehetőség szerint minden szurkoló tömegközlekedéssel érkezzen a mérkőzések helyszínére. Az MVM Dome környékén ugyanis korlátozottak a parkolási lehetőségek. Aki mégis autóval jönne, annak érdemes előre megváltani a parkolóhelyét az MVM Dome parkolóiban.

Jegyek, belépés

Az MVM Dome mellett május 4-én, azaz ma 17 órától, május 9-én, kedden már 16 órától programokkal várják a szervezők a szurkolókat, ezekről bővebben a hokitavasz.hu oldalon lehet információkat beszerezni. Kapunyitás május 4-én 18 órakor, május 9-én pedig 17 órakor lesz.

A helyszínen is lehet még jegyeket vásárolni az MVM Dome jegypénztárában. A belépőjegyek napi egyszeri belépésre jogosítanak föl. A belépőjegyek papíralapon és sérülésmentes kijelzővel ellátott, működőképes mobiltelefonon is bemutathatóak a beléptetésnél. Aki bérletet vásárolt a két mérkőzésre, az őrizze meg a jegyet, mert azzal tud belépni majd május 9-én Kanada ellen is.

A rendezők felhívják a szurkolók figyelmét arra is, hogy a belépés előtt csomagátvizsgálás történik, A4-es-nél (20x30 cm) nagyobb méretű csomagok nem vihetők be a létesítménybe. A táskákat értékmegőrzőben lehet hagyni, díj ellenében. Üzemelni fog a ruhatár is. Ételt, üveget vagy flakont sem lehet a létesítménybe vinni. A létesítménybe a néző a személyes tárgyain túlmenően és a pálya rendszabályokban foglaltak betartásával csak a mérkőző csapatok hivatalos országzászlóit és a mérkőző klubcsapatok hivatalos klubzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni, minden egyéb transzparens bevitele a rendező, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött.

Készpénzmentes aréna

Az MJSZ felhívja valamennyi szurkoló figyelmét arra, hogy az MVM Dome büféi, a szurkolói termékeket árusító shop, illetve az értékmegőrző

is készpénzmentesek, kizárólag bankkártyával lehet fizetni. Az MVM Dome látogatói mobiltelefonnal is tudnak előrendelni étel- és italcsomagokat az aréna büféiből. A lelátó elhagyása nélkül bárki rendelhet, amit ki is tud fizetni, a büfébe csak az átvétel erejéig kell elmenni, ahol mindenki egy külön erre a célra létrehozott, úgynevezett gyors sorban veheti át előzetesen leadott és fizetett rendelését. A rendelések nyilvántartásához előzetes regisztrációra van szükség. A büfében a kapott kód felmutatásával lehet átvenni a megvásárolt termékeket. A szolgáltatásra regisztrálni kell (mvm-dome.hu).

Jótékonyság

A Macinak nem kell jegy – ezzel a szlogennel indul jótékonysági akció az Eurovit Hokitavasz csúcseseményeire. A cél, hogy a mérkőzésekre mindenki hozzon magával egy plüssmacit, amit azután kórházban ápolt szívbeteg gyerekek kapnak meg, segítve ezzel a gyógyulásukat. A felajánlott plüssmacikat a Macigyűjtőponton lehet majd leadni az önkénteseknek. Emellett néma licit is lesz a Kanada elleni mérkőzésen. Értékes relikviákra lehet licitálni a Szintlépés Alapítvány kezdeményezésében, a befolyó összegből sporteszközöket vásárolnak a gyermekotthonokban élő gyerekek számára, a Kuckó programon keresztül.