Május tele van a legszebb családi ünnepekkel. A hónap első vasárnapján tartottuk az anyák napját és még alig szárítottuk fel a meghatottság könnyeit, amikor a pünkösdi hosszú hétvégén megünnepeltük a gyereknapot is.

Május 27-én, szombaton délután gyereknapi rendezvény volt Kulcson is, a szociális intézmény udvarában.

Az önkormányzat ajándékaként közel egyórás műsort adott a Mesekocsi színházból érkezett Tulipán bohóc és Dalos Dalma, emellett volt szörp, pattogatott kukorica, csillámtetoválás, ugrálóvár, black hole szimulátorok. Természetesen az ügyes kezűek részt vehettek ezúttal is kézműves foglalkozáson, ahol számtalan papírkorona, lisztlufi labda, buborékfújó készült. A Vidám Emberek Közössége elnevezésű civil szervezet 500 palacsintát sütött a gyerekeknek, s a finomság az utolsó darabig elfogyott. Hatalmas sikert aratott az óriásbuborék-fújás és a cserebere placc is, ahol sok játék, könyv és számos plüss is gazdát cserélt.

A nagy hőségben a fiúk vízipisztollyal csatáztak. Az intézmény bejárata előtti tér, üres vászonként kínálta magát az aszfaltrajzra, ugyanakkor sokan örülhettek a lufihajtogató bohóc ajándékainak, és az érdeklődők egész délután a varázslóiskolában tanulhattak bűvésztrükköket. Nagyon jól sikerült a délután, minden a gyerekekről, a gyerekeknek szólt. Aki pedig nem hiszi, az járjon utána és nézze meg az eseményről készült galériánkat.