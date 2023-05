Az ENSZ elnökének méltató beszéde nyitotta meg a Virtuális Erőmű Program (VEP) XIII. Parlamenti díjátadó gáláját – melyen miniszter-helyettesek és magas rangú közjogi méltóságok egész sora vett részt a díjazottak mellett, ezzel is jelezve: a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés ügye mára a legmagasabb szintű nemzetközi és hazai közérdek. A VEP pedig a téma egyik iránymutató példája – fogalmazott az ENSZ elnöke.

A program korábbi fővédnöke, Áder János, volt köztársasági elnök és Arany-Jádi Enikő, aki közel 10 éve a VEP háziasszonya, kaphatták meg az első, ezzel hagyományt teremtő „nagykövet”-i díjakat, mint azok, akik az utóbbi évtizedben a legtöbbet tették a program sikerességéért és megismertetéséért.

A 2022-es év nyerteseinek díjkiosztójára a Parlamentben került sor. A díjakat Szili Katalin a VEP örökös védnöke, illetve Molnár Ferenc, a VEP tulajdonosa adta át. A díjat Lászlóné Durecz Andrea, az iskola Öko munkacsoportjának koordinátora vette át. Az iskola közössége sokat tesz a fenntarthatóságért, diákjait arra neveli, hogy óvják környezetüket, kevesebb energia felhasználásával, kisebb környezeti lábnyommal végezzék tevékenységeiket, tegyenek meg mindent az élhető jövőért. Vállalásaik közt szerepel az Éghajlatvédelmi Szövetséggel való közös munka, a fenntarthatósághoz fűződő programok szervezése, az újrahasznosítás és az újrahasználat fontosságának tudatosítása és díjnyertes iskolakertjükben az ökogazdálkodású kertművelés.

Szili Katalin a VEP örökös védnöke, egyben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke kiemelte: a VEP eredménye azért is egyedülálló, mert Kelet-közép Európa vezető fenntarthatósági programjának csapata és annak partnerei nem csupán tovább tudták vinni a több mint 10 éve töretlen növekedést, de – már egy kiemelkedően magas bázisról – emelték annak dinamikáját is, és ezzel 2022. végére elérték az 1.000 MW lélektani határt jelentő fosszilis energiát kiváltó, auditált megtakarítási méretet. Ezzel két megyényi éves energia-használati, egyben CO2 megtakarítást realizálnak.

Az önkormányzati együttműködésben Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Fejér megye teljesített a legjobban – ezekben az önkormányzatok 15-20%-a lépett be idén a VEP-be. Fejér megye átlépte az 50%-os VEP-es lefedettséget, melyet az év vége előtt önálló, FEVEP alapítással is megkoronázott, helyszínt biztosítva az első Fejér megyei díjátadónak is. Több száz önkormányzati SECAP és klímastratégia és egyéb fenntarthatósági elemzés is készült 2022-ben a VEP szakértői műhelyében – ezzel ezen a piacon is abszolút vezetővé vált az erőmű.