A halmazok, a százalékszámítás és a valószínűségszámítás is előkerült első körben

Kedden kilenc órától matematikából adhattak számot tudásukról a diákok az idei érettségi vizsgán, amely emelt és középszinten is két részből állt. Utóbbinál az első feladatlapon az elmúlt időszak egy központi témája, az árcsökkenés is előkerült,míg a második részben a diákoknak a Föld népességéhez köthető százalékszámításos feladatot kellett megoldaniuk – számolt be az Eduline a 2023-as feladatsorról.

A szakportál továbbá hozzátette, hogy középszinten a gráfok, a halmazok, a százalékszámítás, a valószínűségszámítás is előkerült első körben. Míg a második feladatlap A részében függvényes példát kaptak a diákok, de meg kellett birkózniuk egy geometriai példával is, amiben egy rombuszt kellett elemezniük 13 pontért. A B részben az érettségizők egy kördiagramot, egy geometriát és egy gráfot tartalmazó feladatot kaptak – sorolták. (Mandiner)