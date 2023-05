Az Angels Jégkorong Sportegyesület közleménye számolt be elsőként a tragikus hírről.

"Győri Tamás a Dunaújvárosi Acélbikák korábbi játékosa 2007-ben, mindössze 17 évesen mutatkozott be a felnőtt mezőnyben és egészen 2012-ig szülővárosában játszott. A Dunaújvárossal egy MOL Liga elsőséget ünnepelhetett, de tagja volt az osztrák Nationalligában szereplő gárdának is. A hazai évek után három szezonon keresztül erősítette a Ferencváros együttesét, ahol egy térdsérülést követően felhagyott a profi sporttal. Ezt követően még a szerb bajnokságban szereplő Tisza Volánban és az Acélbikák OB II-es csapatában húzott korcsolyát. 2020-ban a WORM Angels frissen alakult gárdájában lépett újra jégre a második vonalban. Az OB II-ben egy ezüst- és egy bronzérmet, az Andersen Ligában pedig legutóbb egy ezüst érmet szerzett az Angels csapatával. Ezzel párhuzamosan az utánpótlásban is szerepet vállalt. A Dunaújvárosi Acélbikák együttesénél több korosztály mellett dolgozott, továbbá 2016-tól az Angels NJSE együttesében lett vezetőedző, ahol a lányok fejlődéséért tett rengeteget. Irányítása alatt a 2021/2022-es szezonban bronzérmet szereztek tanítványai a női U25/B bajnokságban.

A mindig vidám, jó kedélyű edző tragikusan fiatalon hagyott itt bennünket egy rövid lefolyású, súlyos betegséget követően.

Az Angels Jégkorong Sportegyesület Győri Tamást saját halottjának tekinti, valamint őszinte részvétét fejezi ki feleségének, családjának és barátainak!

Megrendülten és értetlenül állunk a hír hallatán! Búcsúzunk Tőled Kex!"

Megemlékezett Győri Tamásról a Dunaújvárosi Acélbikák hivatalos közösségi oldala is.

"Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Győri Tamás, a Dunaújvárosi Acélbikák korábbi játékosa, közösségének egyik jól ismert tagja, életének 33. évében, a mai nap tragikus körülmények között elhunyt. Tamás 2007-ben, mindössze 17 évesen mutatkozott be a felnőtt mezőnyben és 2012-ig Dunaújvárosban játszott. Csapatunkkal egy MOL Liga elsőséget ünnepelhetett, de tagja volt az osztrák Nationalligában szereplő gárdának is. Az újvárosi időszak után három éven át erősítette a Ferencváros együttesét, ahol egy térdsérülést követően felhagyott profi pályafutásával. 2020-ban a WORM Angels frissen alakult gárdájában lépett újra jégre a második vonalban. Az OB II-ben egy ezüst és egy bronzérmet, az Andersen Ligában pedig legutóbb egy ezüstérmet szerzett az Angels csapatával. A felnőtt jégkorong mellett az utánpótlás nevelésében is nagy szerepet vállalt. A Dunaújvárosi Acélbikák együttesénél több korosztály mellett is dolgozott.

A klub és az egész Dunaújvárosi Acélbikák családja osztozik Győri Tamás szeretteinek fájdalmában ebben a nehéz időszakban. Elvesztése mélyen érint mindenkit, és tisztelettel adózunk a korábbi tehetséges játékosnak és emlékének. Ez a veszteség emlékeztet mindenkit arra, hogy az élet törékeny, és még a legfiatalabb és legígéretesebb sportolók, családapák is váratlanul távozhatnak közülünk.

A mindig vidám, felhőtlen jókedvéről híres játékos tragikusan fiatalon hagyott itt bennünket. Megdöbbenve állunk a hír hallatán és a teljes dunaújvárosi jégkorong közeggel azon leszünk, hogy segítő kezünket nyújtsuk Tamás családjának.

Isten veled, agyalok őrizzék álmod!"