- Amíg az egészségügyhöz tartoztak a bölcsődék, szigorú és zárt rendszerben működtek. Idővel azonban felismerték, hogy a kisgyermekgondozás mellett igen nagyértékű pedagógiai munka is folyik ezekben az intézményekben. Ennek hatására ugyanúgy elkezdték nyitogatni a kapukat, ahogy korábban már az óvodáknál megtapasztalhatták a szülők, hozzátartozók. A bölcsődekóstolgató egyébként már húsz éve működik Magyarországon. Ennek az a célja, hogy a szülő belátogathasson az intézménybe. Érzékelhesse, hogy hova, melyik csoportba vágyik gyermeke legjobban. Természetesen erre csak akkor tudunk lehetőséget biztosítani, ha éppen abban a csoportban van hely. Akár még kisgyermeknevelőt is választhatnak a szimpátia alapján. A másik, hogy a látogatások alkalmával arról is meggyőződhetnek, hogy a gondozás mellett mekkora pedagógiai munka folyik a bölcsődében, hiszen ma már nem gyermekmegőrzők ezek az intézmények. Azt is mondhatjuk, sokkal nagyobb hangsúly van a bölcsődei nevelésen.

- Az elmúlt héten több család is felkereste az intézményt, akik szeptembertől a Manókuckóba hozzák majd gyermekeiket. Mik a tapasztalatok?

- Csodálatos környezetben, óriási szeretettel fogadtuk a látogatókat. Voltak minden nap visszatérők is. Elmondták, hogy nem is gondolták, milyen magas színvonalú munka folyik a bölcsődében. Azt hitték, csak elvannak a gyerekek. Esznek, élnek, a gondozási műveleteket meg rutinszerűen elvégzik. Meglepetésként érte őket, hogy itt mennyi élmény, esemény történik. Tornázás, mondókázás, éneklés és egyéb foglalkozások színesítik a napi tevékenységeket. Tehát volt ámulás! Mi pedig ennek nagyon örülünk. A mostani nyílt gyermeknap is ezt a célt szolgálja, hogy megpróbáljunk olyan környezetet biztosítani technikailag és pedagógiailag is, hogy ide minden reggel vidáman érkezhessenek az apróságok – mondta érdeklődésünkre a bölcsőde szakmai vezetője.

Fotó: Horváth László

A Manókuckóban pénteken gyermeknevetéstől hangosan telt a délután, ami nem csoda, hiszen a színes lufikkal feldíszített udvaron számos játék, ugrálóvár, csúszda, apró kerékpárok és különböző játékeszközök várták a kicsiket és szüleiket. Volt zene, rendőrautó bemutató, amibe be is ülhettek a gyerekek és még a szirénát is kipróbálhatták. A szervezők a süteményekről, innivalókról is gondoskodtak. Egy tortát is kaptak felajánlásból. Pénteken délután egy igazi közös, nagy családi nappal zárult a hét Mezőfalván a Manókuckó Bölcsődében.