Amikor az ember boldog békeidőben autózik át ezen a területen, akkor szinte fel sem tűnnek a környéken lévő barátságos helyszínek. Egy ilyen a 6-os úti körforgónál lévő Benedek büfé, ami egy igazi pecsenyesütő. Hívogató sült hurkákkal és sült kolbászokkal, de sülthal, sőt lángos, és természetesen üdítő és kávé is kapható. Mindez rendezett, a hely szelleméhez igazodó igényes környezetben, gondozott virágok között. És aki nem tud, vagy nem akar vidékre menni, nos az megnézhet itt egy igazi kerekes kutat is. A közel 10 éve üzemelő kis vendéglátóipari üzlet eddig elkerülte e sorok írójának figyelmét, de e „döbbenetes felfedezés” hatására már a közeljövőben visszatér oda annak nem csak hívogató környezete és étkei, hanem megfizethető árai miatt is. Próbálják ki Önök is!

Fotó: Laczkó Izabella