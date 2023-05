Mezei Zsolt szerint külön csoport (értsd. alkalmazottak) dolgozik a Béke városrészen, amely kiterjedt zöldterületekkel rendelkezik. Szintén egy külön csapat a belvárosban dolgozik, itt vannak a legtöbben. A Duna-part önálló feladatot jelent, ami a Barátság városrésztől egészen a kemping területéig terjed.

Tavasztól őszig bizony vesszőparipánk a fűnyírás, ezért is döntöttünk úgy, hogy az erdészeti és parkfenntartási feladatokat átszervezzük – így ugyanannyi pénzből, ami idén közel félmilliárd forintot jelent, sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni. – ezt már Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester nyilatkozta szintén az önkormányzat hetilapjának. Ehhez annyit azért hozzátennénk, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő DVG Zrt-től megvásárolta a fűkaszáláshoz szükséges eszközöket mintegy 150 millió forintért, és fűnyírás feladatával az önkormányzati szerveként működő Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet (GESZ) bízta meg. Hogy miért volt erre szükség, egyelőre itt nem térnénk ki rá.

Mielőtt megtekintenék a dunaújvárosi szárba szökkent gaztengert, álljon itt egy aktuális pollenjelentés a Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos adatai alapján: E szerint tart a pázsitfűfélék pollenszezonja. Erre az időszakra jellemző, hogy legfontosabb összetevője, a pázsitfűfélék mellett már a lágyszárú kora nyári allergének virágpora, illetve még az átmeneti időszak fásszárú növényeinek pollenje is okozhat tüneteket. Az elkövetkező időszakban a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja várhatóan országosan magas, esetenként elérheti a nagyon magas szintet. Magas pázsitfű pollenkoncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, s ezek a részecskék kis méretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren és az ablakokat zárják be.

Mindezt pedig érzik az itt élők, akik elszenvedői ennek az egésznek.

Ami a napjainkban oly gyakran használt „méhlegelőket” illeti, érdekes kihívás terjed, az úgynevezett vágatlan május. A kezdeményezés a kerttulajdonosokat (nem egy szinte egész várost) arra ösztönzi, hagyják érintetlenül zöldterületüket a tavasz utolsó hónapján, azaz ne vágjanak füvet. A „No Mow May", avagy fűnyírásmentes május még 2019-ben indult Angliából, környezetvédelmi céllal. A kihívás az országban is hódít, a vélemények azonban megoszlanak.

Úgy tűnik önkormányzatunk is csatlakozott ehhez, igaz ez a kerttulajdonosoknak szól, de városvezetőink nagyüzemileg álltak rá erre.

„Készültünk, számoltunk, időjárást néztünk. Tudjuk a dolgunkat.” – nyilatkozta Mezei Zsolt még a szúnyoggyérítés kapcsán. Nos a fűnyírás esetében ez nem látszik, de nézzék meg a felvételeket és döntsék el Önök, hol is tart ez a folyamat!

A Belvárosban a Vasmű út közvetlen közelében tarvágásig lenyírták a füvet, ez nem meglepetés, hiszen a közelmúltban városi rendezvény volt itt. Ám, ha a „kis Vasmű úti” területek mögé nézünk, nos ott vagy vége lett a munkaidőnek, vagy elfogyott a muníció, már érintetlen állapotok fogadják az ott élőket, vagy arra látogatókat. A Béke városrész, a Belváros és a legtöbb terület szinte érintettlen a fűkaszáktól, a felvételek önmagukért beszélnek.

Persze lehet mindent másra, másokra fogni, de a nem érdemes!