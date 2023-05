A témában dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke tartott sajtótájékoztatót szerdán délelőtt. Mint mondta, a szomszédunkban zajló sajnálatos háború, valamint az arra adott rossz brüsszeli szankcióspolitika következményeinek káros hatásait mindannyian érezzük; nap, mint nap emberek halnak meg a háború miatt, szembesülünk emberi tragédiákkal, amelyben kárpátaljai magyarok is érintettek, de a saját bőrünkön is érezzük, hogy elszabadultak az árak, a rezsiköltségek, az infláció.

- Éppen ezért, mindannyiunk érdeke, hogy mielőbb béke legyen - ezt hangsúlyozta beszédében dr. Molnár Krisztián. Kiemelte, hogy a béke előmozdítása közös feladatunk, az Országgyűlés el is fogadta a kormánypártok által beterjesztetett békepárti határozatot. Az elnök arról is szólt, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette dollárbaloldal az Országgyűlésben sem szavazta meg ezt a békepárti határozatot, az látszik, hogy ők kimondottan a háború irányába próbálnak nyomásgyakorlást végezni. Az pedig még szomorúbb, hogy ezt fokozzák a helyi követőik itt, Fejér vármegyében. Ugyanis, mint azt dr. Molnár Krisztián felidézte, a Fejér Vármegyei Közgyűlés nevében arra kérték valamennyi települési vezetőt és testületet, hogy csatlakozzanak ehhez a békepárti kezdeményezéshez, ám választókerületünkben három településen nem tettek eleget ennek, konkrétan Pintér Tamás Dunaújvárosban, Szabó Tamás Ercsiben és Simonné Zsuffa Erzsébet Pusztaszabolcson. Ők nem szavazták meg, sőt, volt aki be sem terjesztette a határozatot, feltételezése szerint Gyurcsány Ferenc kérésére, ezzel pedig a háború pártján állnak.

Az elnök felszólítja ezen településvezetőket, testületeket, hogy tegyünk meg mindent közösen a béke előmozdítása érdekében, hogy ne kövessék Gyurcsány Ferenc utasításait, hanem a településen élők érdekeit nézzék. - Mindannyiunk számára a béke a közös érdek, és mindent megteszünk a későbbiekben is a béke irányába vezető kezdeményezések elfogadtatására - zárta gondolatait dr. Molnár Krisztián.