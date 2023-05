Évről-évre más helyszínen kerül megrendezésre a Fejér Vármegyei Önkormányzat legnagyobb saját ünnepe, amely az idei évtől a Vármegyenap nevet viseli. Az eseményt ebben az esztendőben május 19-én, pénteken Dégen, a közelmúltban felújított Festetics-kastélyban rendezik meg – közölte a fejer.hu portál.

– Azért Dél-Fejérre esett a választásunk, mert vármegyénk déli térsége számunkra egy kiemelt fontossággal bíró terület, és Dél-Fejér vonatkozásában is látjuk azt a példás munkát, amit országgyűlési képviselő úr és a térség települései közösen végeznek” – mondta el a sajtótájékoztatón Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki hozzátette: „Mindig azt szoktuk mondani, hogy a Vármegyenapnak az az egyik rendeltetése, hogy a megyénk különböző területeit bemutassuk. Bemutassuk azokat az értékeket, fejlesztési metódusokat, amelyek a megye többi pontja számára is például szolgálhatnak, de nyíltan és büszkeséggel szoktuk azt mondani, hogy nem csak a vármegye számára, hanem országos és nemzetközi kitekintésben is. Déget illetően számos olyan fejlesztést valósítottunk meg közösen az elmúlt években, amelyekre külön-külön is büszkék lehetünk. Gondolok akár a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fejlesztéseire több mint 200 millió forint értékben – bölcsőde- és iskolafejlesztés, egészségügyi intézmény fejlesztés -, de mindenki tudja, hogy az elmúlt időszakban került átadásra felújított kastély is, amely Déget egy nemzetközi turisztikai célponttá teszi – tette hozzá.

Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki, hogy ebben a esztendőben Dél-Fejérben, Dégen kerül megrendezésre a Vármegyenap. „Azt az identitást, azt a közösséget szeretnénk megmutatni, ami az elmúlt években alakult ebben a térségben. Remélem, hogy jó házigazdák leszünk, az idő kegyes lesz hozzánk, és azok az értékek meg fognak jelenni, amelyet vendégszeretetben. szíves vendéglátásban és a közösségek erejével meg tudunk mutatni” – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Nagy megtiszteltetés, hogy Dég lesz a Vármegyenap helyszíne – emelte ki a sajtótájékoztatón Gárdonyi Sándorné, a település polgármestere, aki arra bíztatott mindenkit, látogasson el Dégre, és tekintse meg vármegyénk egyik ékkövét, a Festetics-kastélyt.

Saját közjogi eseménye lévén a Vármegyenap legfontosabb programeleme a vármegye kitüntető címei- és díjai átadása lesz. Átadásra kerül továbbá „Az Energiatudatos Kórház” díj, valamint itt kerülnek kihirdetésre a „Fejér vármegye legjobb önkéntes programja” című pályázat nyertesei.

A Megyenaphoz kapcsolódóan idén is lesz Megyekorzó, a „Hagyomány-Érték-Minőség” jegyében átadják a „Fejér Termék 2023” elismeréseket is.