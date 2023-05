Most a természethez szeretnék közelebb hozni a gyermekeket, éppen ezért választották a program helyszínéül a panelrengeteg közepén ékeskedő zöldövezeti területet. Sokszor jártak már itt az ovisokkal, ahol megfigyelhető, hogyan ölt új köntöst magára a környezet az évszakok váltakozásával, megismerhetik a legjellemzőbb hazai növényeket, és sokféle háztáji állatot is láthatnak testközelből (amiket etethetnek és megsimogathatnak), mindamellett, hogy sütögetésre is lehetőség van. Ez most azért is emeltük ki, mert az arborétum nemcsak a szervezett látogatócsoportokat fogadja, hanem minden érdeklődő előtt nyitva áll, erről Orosz Csaba önkormányzati képviselő is többször tett már közzé felhívást.

Mihályné Gruber Ágnes elmondta, az óvodásokkal találkoztak már itt a Mikulással, húsvét alkalmával tojásokat kerestek, és lehetőség szerint a mini állatpark minden kis új jövevényét megnézik. Ezúttal a Körlánc hagyományos környezetvédelmi értékeit igyekeztek továbbadni a gyermekeknek, és a tizenegy tagóvoda egy-egy csoportját hívták el a játékos foglalkozásra.