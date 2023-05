Április 14-én délután arról érkezett bejelentés a segélyhívóra, hogy külföldi rendszámú mikrobusz parkol az M6-os autópálya 43. kilométerszelvényének leállósávjában, és tele van gyerekekkel – írja a police.hu

– Hamar a helyszínre értünk, ahol kiderült, hogy a bosznia-hercegovinai hatósági jelzésű VW Crafterben a sofőr és a kísérő mellett 14 kiskorú tartózkodott, zömében Bosznia-Hercegovinában élő horvát állampolgárok, illetve a jármű hűtőrendszere meghibásodott, és a hűtővize elfolyt – idézte fel Hajnal Attila főtörzszászlós, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság iváncsai autópálya-alosztály járőrparancsnoka, és hozzátette, hogy a mostari Borsa Judo klub ifjú sportolói Szlovákiába igyekeztek kétnapos versenyre. – Kollégám, Balogh Gábor törzszászlós és az időközben helyszínre érő Leight István útellenőr segítségével a járművet elvontattuk a 2 kilométerre lévő Fácános pihenőhelyre, és közben megszerveztük a műszaki segítségnyújtást.

A zsaruk buszokat üzemeltető, környékbeli vállalkozóknak telefonáltak, és hamarosan bekanyarodott a sztrádaparkolóba egy kisbusz, amely az iváncsai akkumulátorgyárból vitt munkásokat Budapestre.

– Miután Pulai László autószerelő, a kisbusz sofőrje a lerobbant jármű hűtőjét szemügyre vette, közölte, hogy a munkatársával még aznap meg tudja csinálni, ha a szükséges alkatrész is ott lesz a pusztaszabolcsi műhelyében. Nyomban keresni kezdett az interneten, melyik forgalmazónak lehet raktáron egy VW Crafterbe való hűtője – vette át a szót Balogh Gábor törzszászlós, az iváncsai autópálya-alosztály baleseti helyszínelő és vizsgálója. – Szerencsére volt ilyen hűtő az egyik legnagyobb alkatrész-forgalmazó központi, budapesti raktárában, és reménykedett, hogy a 19 órás zárás előtt oda is fog érni. Ezután folytatta útját a dolgozókkal, mi pedig szorítottunk, hogy sikerrel járjon.

Meglehetősen hűvös volt ez a péntek délután, és bár a gyerekek meleg holmival indultak el, gondoskodni kellett róluk a késő estébe, éjszakába nyúló javítás idejére.

A zsaruk tájékoztatták Farkas Tibor alezredest, az autópálya-alosztály vezetőjét, aki egyeztetett Horváth István őrnaggyal, az Adonyi Rendőrőrs parancsnokával, és a helyszínre irányította Szabó Nikolett zászlóst, pusztaszabolcsi körzeti megbízottat és Fridrich Tamás főtörzsőrmestert, beloianniszi körzeti megbízottat. Ők útközben felhívták Simonné Zsuffa Erzsébet pusztaszabolcsi polgármestert, de mivel nem érték el, a helyi Csiki Szilárd polgárőrt kérték meg arra, hogy intézkedjen, hol tudnák ideiglenesen elhelyezni a gyerekeket.

– Fridrich Tamás főtörzsőrmesterrel azt beszéltük, hogy erre a pusztaszabolcsi művelődési központ lenne a legalkalmasabb, és erről egyeztettem Tóth Krisztina könyvtárossal, aki azonnal megkezdte a fogadás előkészületeit – idézte fel Csiki Szilárd, aki a zsaruk kérésére hétszemélyes autójával ment a pihenőhelyre. Szinte egyszerre ért oda Leight István útellenőrrel, aki hatszemélyes járművel tért vissza az autópálya melletti parkolóba, ezt az útellenőrök közeli telephelyéről hozta. Ezzel a két egyterűvel és persze a szolgálati autóval vitték át a gyerekeket, a kísérőjüket és a sofőrjüket a pusztaszabolcsi művelődési házba, és ekkor már a polgármester is javában szervezkedett.

Hajnal Attila főtörzszászlós, Farkas Tibor alezredes és Balogh Gábor törzszászlós

Fotó: Fülöp Máté, rendőrség

– Miután tájékoztattam a pusztaszabolcsi polgármestert a helyzetről, ő megszervezte a gyerekek fogadását és ideiglenes elhelyezését – magyarázta Farkas Tibor alezredes, ő hangolta össze végig a támogató akciót. – Felügyeletről és étkezésről is gondoskodott, de arra is ügyelt, hogy a gyerekek és a két felnőtt esetleges éjszakáztatására is felkészüljenek. Az óvodát vezető Csiki Andrea, a polgárőr felesége erre a célra felajánlotta az intézményben lévő ágyak egy részét.

Közben Pulai László célba ért Budapesten az iváncsai munkásokkal, és elindult a VIII. kerületi alkatrészraktárba, hogy a megrendelt autóhűtőt átvegye, csakhogy dugóba került, és biztosnak tűnt, hogy a 19 órás zárásig nem fog odaérni.

– Miután erről telefonon tájékoztatott, felhívtam az alkatrész-forgalmazó központi raktárát, és amikor ismertettem velük a helyzetet, megígérték, hogy zárás után is ott maradnak, és megvárják Pulai Lászlót– mesélte Hajnal Attila. Közben Farkas Tibor alezredes felvette a kapcsolatot Csiszár Balázzsal, az M6 Duna Intertoll Zrt. üzemmérnökség vezérigazgatójával, aki engedélyezte a váltásként a helyszínre érkező Bárányos Zoltán útellenőrnek, hogy a műszaki hibás mikrobuszt rendőri biztosítás mellett elvontassák Pulai pusztaszabolcsi műhelyébe. Szabó Nikolett, Fridrich Tamás és Csíki Szilárd a gyerekekre ügyelt, akik rendben megvacsoráztak, és a művelődési központ rendezvénytermében elfoglalták magukat, mesefilmeket is néztek. – A műhelyhez egymás után érkezett meg a javításra szoruló mikrobusz és az alkatrész, és két autószerelő kezdte meg a javítást – mondta az alezredes. – Éjjel 11-re lettek készen, és negyedórával később mindannyian folytathatták útjukat Szlovákiába.

A gyors és hatékony összefogás sikere magáért beszél, de van a történetnek egy szívderítő tanulsága, amit a polgárőr fogalmazott meg: „Ezek tényleg sportoló gyerekek voltak, mert nem fáradtak el. Vacsora után is folyamatosan kergetőztek, és csak késő estére nyugodtak le annyira, hogy leültek a tévé elé. Tele voltak energiával, pedig reggel hatkor indultak Mostarból.”